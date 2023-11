Polestar P1800 te koop: wat kost die Cyan eigenlijk?

Dit is een originele Polestar, deze P1800. En dus heet ie geen Polestar.

Polestar is tegenwoordig een echt automerk. Een onderdeel van de Geely Group, net als Lotus, Zeekr, Lynk & Co en oh ja: Volvo! Polestar is de naam van het raceteam van Volvo. Deze divisie ging vervolgens een paar straat-Volvo’s tunen, zoals de C30 Polestar en de S60 Polestar. Die laatste ging ook in iets mildere vorm in productie.

Het aanzien van Polestar groeide dermate hard, dat Volvo Polestar ging gebruiken als een merk met eigen modellen, zoals de Polestar 1, Polestar 2 en goh, de polestar 3. Maar ondanks dat Polestar nu een merk is, heeft het niet veel van doen met het ‘echte’ Polestar, dat dus geen Polestar heet, maar Cyan Racing.

P1800 van Polestar (de echte!)

Die doen nu de raceactivieten. Je kunt ze vrij eenvoudig herkennen aan de blauwe kleur. Naast de genoemde raceauto’s werken ze af en toe aan Volvo’s (Polestar Engineered) én hebben ze nog echt te te gekke projecten, zoals de Cyan P1800.

Daar hebben we al eens een paar keer over geschreven. Een klassieke Volvo P1800, maar dan helemaal opnieuw opgebouwd en opgevoerd. De motor heeft nu daadwerkelijk vermogen en er schijnt nu zo iets te zijn als ‘wegligging’.

We wisten alleen niet of wat de P1800 van het echte Polestar nu precies kost. Nu weten we het, want er staat er eentje te koop! Het is een rood exemplaar met donkerbronzen velgen.

Op de vele foto’s kun je zien met het hoeveel liefde voor detail de auto in elkaar is geschroefd. Dit is niet simpelweg een opgevoerde P1800, maar echt een bijzonder project.

699.995 dollar!

Onder de kap ligt de bekende Volvo VAE-motor, in dit geval goed voor 420 pk aan vermogen en 455 Nm aan koppel. Maximaal kan het blok 7.700 toeren draaien. Uiteraard is het onderstel helemaal aangepast aan het hogere vermogen. Tevens is er een sperdifferentieel aanwezig.

Dan de prijs. Die is namelijk niet mals. Toevallig kon je vandaag lezen dat de Mercedes 190 Restomod van HWA zo’n 714.000 euro gaat kosten. In dat kader bezien is de prijs van 699.995 dollar precies wat je kon verwachten.

Het is alleen aanzienlijk meer dan de 49.500 die de duurste P1800 van Nederland moet opbrengen op Marktplaats. Maar ja, zelfs een goede originele P1800 rijdt niet zoals deze P1800 van het échte Polestar.

Kopen? De advertentie kun je hier bekijken!

Met dank aan Martijn voor de tip!

