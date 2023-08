Het is begonnen: Volvo schrapt sedans en stationwagons

Nu Volvo alle sedans en stationwagons schrapt, is er maar een smaakje over: die van de crossover.

De hele wereld is gek geworden. Het domste voertuigconcept dat je maar kunt bedenken is tevens ook het populairste. Als fabrikant kun je dan pareren en een slimmere auto bedenken die men wil. Vroeger was Renault zo’n merk, dat met de Twingo, Scénic en Espace mensen een keuze gaf waarvan ze niet wisten dat ze het wilden hebben.

Tegenwoordig hobbelen de fabrikanten achter alle trends aan. Crossovertjes, sportpakketjes, panoramadakjes, zwarte raamlijstjes en vijften tinten grijs. De crossovers zijn werkelijk waar niet aan te slepen. Iedereen en hun moeder wil ze.

Logisch, het is de ideale auto voor ouderen en dat zijn de mensen die de auto nieuw kunnen kopen. En met een crossover kun je de schijn ophouden dat je door Kukident en Tena gedomineerde leven nog spannend en avontuurlijk is. Enfin, omdat iedereen zo is schrapt Volvo alle stationwagons en sedans.

Vooralsnog alleen in Verenigd Koninkrijk

Nu moeten we er bij aantekenen: dat doet het merk in het Verenigd Koninkrijk. In Nederland blijven de S60, V60, S90 en V90 gewoon in de prijslijsten staan. Het is echter wel groot nieuws (vandaar dat we het aan je brengen), want juist in Engeland kan men premium sedans en stationwagons nog wel waarderen. Toch kon Volvo ze niet slijten.

De S90 werd deze zomer al van de markt gehaald. Toen sloeg iedereen alarm, want ging Volvo nog meer modellen uit het leveringsprogramma halen? Volgens Volvo UK ging dat pertinent niet gebeuren. De Cross Country-uitvoeringen van de V60 en V90 volgden vervolgens vlak daarna. De S60 was de volgende. Nu schrapt Volvo ook de V60.

Volgens Volvo UK verkopen ze niet meer. Zo werden er in het Verenigd Koninkrijk slechts 23.000 exemplaren verkocht van de Volvo S90 het eerste halfjaar dit jaar. Van de S60 zijn het er slechts 18.000. De V60 ging slechts 16.000 keer over de toonbank en de V90 7.100 maal. De Nederlandse importeur zou ervoor tekenen. Ter referentie, van de XC60 werden er 106.000 exemplaren verkocht dit jaar in het VK.

Volvo schrapt sedans en stationwagons: wat blijft erover?

Volvo zal aan de andere kant van de Noordzee dus een merk zijn dat enkel crossovers verkoopt in de vorm van de C40, XC40, de net genoemde XC60 en de XC90. De volledig elektrische EX30 en EX90 komen daar dan nog bij. De hoge bazen bij Volvo hadden eerder toegezegd dat er altijd een Volvo sedan en stationwagon zou zijn. Ook is er een elektrische stationwagon in de planning.

Volvo is een merk dat wel vaker rigoureuze beslissingen durft te nemen. Zo schrapte het een tijdje geleden alle motoren met meer dan vier cilinders. In Nederland werden diesels snel uit het gamma genomen. Ook zijn alle Volvo’s begrensd op 180 km/u. Ook is volvo van plan eerder geheel elektrisch te zijn qua aandrijving dan de concurrenten.