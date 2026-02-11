Koop deze Ferrari die nog luider is dan Joel Beukers zelf

Voor slechts 6 bitcoin kan deze auto van jou zijn.

Je denkt misschien: Joel Beukers is influencer, dus hij wisselt iedere maand van auto. Maar nee, niets is minder waar. Zo heeft hij zijn Ferrari 812 Superfast al 7 jaar in bezit. Nu is onze grote groeimaat er toch op uitgekeken.

Beukers heeft nog niet de moeite genomen om een Marktplaats-advertentie aan te maken, hij probeert eerst zijn auto te verpatsen via Instagram. Waarom ook niet? Beukers heeft met 574.000 volgers bereik genoeg.

Waar is het goud?

De Ferrari is in eerste instantie lastig te herkennen als een auto van Joel Beukers, want hij is niet goud. Dat was ‘ie eerst wel, maar Joel heeft de wrap er al een tijdje geleden afgetrokken. Alleen op de schildjes en de diffuser zien we nog wat subtiele gouden accenten. Dat lees je goed: we hebben gewoon het woord subtiel gebruikt in een artikel over Joel Beukers.

Als er iemand van herrie houdt is het Joel Beukers, dus de uitlaat is natuurlijk niet standaard meer. Absolute Motors heeft een Novitec-uitlaat onder deze Scoopmobiel gehangen. Daar kan zelfs Joel niet bovenuit schreeuwen.

Kilometerstand

Aangezien we geen advertentie hebben, is de beschikbare informatie vrij summier (lees: niet aanwezig). In de reacties vermeldt Joel nog wel de kilometerstand: 34.000 kilometer. Dat valt mee, maar iedere kilometer die Joel Beukers met een auto maakt telt natuurlijk dubbel.

Wat we verder nog weten is de prijs. Joel Beukers wil 6 bitcoin voor deze auto hebben. Zo verkoop je dus anno 2026 een auto: via Instagram, met bitcoin. Volgens de actuele koers komt 6 bitcoin neer op €335.371,26. Dus we zouden zeggen: NIET JANKEN EN KOPEN DAT DING!!!!

Met dank aan Rob voor de tip!