Deze lompe vorm van parkeerschade is hopelijk binnenkort verleden tijd

Ford bedenkt een handig foefje tegen parkeerschade.

Ongecontroleerd je deur open slingeren zonder consequenties voor de mensen die hun auto naast de jouwe hebben geparkeerd, heeft doorgaans nogal pijnlijke gevolgen. Niet per se voor jou, maar eerder voor de ander die met zijn kersverse gedeukte deur naar de schadehersteller mag.

Het komt nog geregeld voor dat iemand zijn deur snoeihard tegen een andere auto aan smijt. Volgens Brits onderzoek uit 2025 heeft ongeveer één op de vijf automobilisten wel eens last gehad van parkeerschade door andermans lompe deuractie. Ford vindt dat dit soort gedrag afgeremd moet worden. Letterlijk.

De oplossing: een deurrem

De Amerikaanse autobouwer bedacht een complexe oplossing: deuren die automatisch afremmen als ze met hoge snelheid in de buurt komen van objecten. In een recent gepubliceerd patent legt Ford uit hoe het systeem werkt.

Een stel sensoren meet niet alleen snelheid, maar ook de omgeving kunnen scannen op dichterbij komende objecten. Wanneer de sensoren gevaren detecteren, wordt een nieuw remmechanisme tussen de carrosserie van de auto en de deur wakker geschud om de deur af te remmen.

Voorkomen is beter dan vasthouden

Het idee is dat daarmee niet alleen de parkeerdeuken voorkomen worden. Ook zou het openen van de achterklep in een te lage omgeving kunnen stoppen voordat hij tegen het laaghangende object klapt. En dat bij een deur die voor de rest als een alledaagse deur voelt. Er zit dus wel een degelijk verschil tussen Fords idee en volledig automatisch openende deuren.

Toch brengt dit patent een hoop extra complexiteit en onderdelen met zich mee. En dat terwijl dit gedragsprobleem ook eenvoudig opgelost kan worden door te kijken en de deur even vast te houden bij het openen.

Toch zouden we het niet heel erg vinden als onze medeweggebruikers deze technologie wel in hun auto’s hebben. Dan zijn we eindelijk eens af van het vervelende moment wanneer je bij je auto aankomt en constateert dat er weer iemand niets om jouw eigendom gaf.