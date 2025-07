Ferrari die crashte op de A2 is nog steeds peperduur

Zelfs het wrak is nog peperduur.

De Ferrari 812 is absoluut een droomauto, maar het is ook een auto waarmee je heel erg moet oppassen. Er vindt met enige regelmaat een eenzijdig ongeval plaats met een 812. Misschien is 800 pk op de achterwielen toch een beetje te veel van het goede. Of zeggen we nu iets heel raars?

Enfin, we hebben een van de gecrashte Ferrari 812’s gevonden bij een schadebedrijf. Boonstra Schadevoertuigen biedt op hun website deze gehavende 812 GTS aan. Voor de foto’s is het linkervoorwiel erbij geplaatst, maar deze was finaal afgebroken. De schade loopt door over de hele linkerzijkant.

Wat is het verhaal hierachter? Dat kunnen we vertellen. Op een zaterdagavond in mei is deze Ferrari gecrasht op de A2 bij het Brabantse Liempde. De auto knalde tegen de vangrail, met dit als resultaat. Pijnlijk detail: de auto was op dat moment vers geïmporteerd en stond net één dag op naam van de eigenaar. De pret was dus van korte duur.

De auto was ook nog praktisch nieuw, zo blijkt nu. De Ferrari dateert weliswaar uit 2021, maar er staat nog maar 7.069 kilometer op de teller. En de kilometerstand zal voorlopig ook nog een tijdje laag blijven.

Je bent natuurlijk heel benieuwd hoeveel zo’n gecrashte Ferrari 812 nog waard is. Nou, dat valt heel erg tegen. Of mee, afhankelijk van je perspectief. Boonstra Schadevoertuigen vraagt €289.950 voor deze auto. En dan moet je er vervolgens nog een zak geld tegenaan smijten om ‘m weer te herstellen.

Dat klinkt als een slechte deal, maar je moet even weten dat de goedkoopste 812 GTS van Nederland momenteel €449.950 kost. Oftewel: zolang je de schade voor minder dan €160.000 kan herstellen ben je goedkoper uit. Het blijft natuurlijk wel een schadebak, maar wellicht verdwijnt deze auto naar de andere kant van de wereld waar ze van niks weten.