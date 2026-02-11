En dat in een tijd dat de overheid alles het liefste duurder en duurder maakt.

In ons kleine landje is -bijna- alles prima geregeld, daar kunnen we kort over zijn. Zo hebben we hier erg goede wegen, de straatverlichting is op orde en de veiligheid op die wegen zit echt wel snor. Dit natuurlijk dankzij de helden van Rijkswaterstaat die of naar de camerabeelden kijken, of met hun gele pick-ups langs de files scheuren.

Maar aan al dit moois zit ook een keerzijde. Het moet wel allemaal betaald worden. En daarvoor zijn wij verantwoordelijk. Zeker in de hoedanigheid als autorijder. Benzine kost een godsvermogen, de MRB wordt duurder en duurder en wij betalen als enige land ter wereld de kostbare BPM als we een nieuwe auto kopen. Heel kort door de bocht zou je kunnen zeggen; alles wordt duurder.

Een overheid die geld bespaart, het kan dus toch!

Besparen lijkt voor onze overheden een vies woord te zijn. Minder uitgeven lijkt niet te kunnen, meer innen wel. Zo gaat het al decennialang. Maar wat blijkt. het kan ook anders. Er is namelijk 1 dorpje dat dapper weerstand blijft bieden tegen de overheersing van de belastingverhogingen. Soest.

Soest merkt namelijk ook dat alles duurder wordt, maar heeft eens nagedacht of ze dat niet eens een keer anders kunnen doen. Door een goedkope oplossing te verzinnen bijvoorbeeld. En jawel, dat is gelukt. Als je het dorp binnenrijdt zie je namelijk dit bovenstaande plaatsnaambord.

Het gaat om een oud bord van de deelgemeente Soesterberg. Dat werd niet meer gebruikt en lag te verstoffen. Toen Soest werd geconfronteerd met een gesloopt bord aan de rand van de gemeente, besloot de verantwoordelijk wethouder niet om een nieuw bord te bestellen, maar om dat oude bord te recyclen.

Het enige dat ervoor nodig was, was een ijzerzaag en wat noeste arbeid. En zo kon het gebeuren dat de letters ‘erberg’ van het bord werden gezaagd en er een nieuw plaatsnaambord van Soest was ontstaan. Scheelt toch weer minimaal een paar honderd euro, als het niet meer is.

De gemeente zegt er zelf over “Als mensen maar kunnen zien waar ze zijn.” Wat ook meespeelt, is dat er een flitspaal in de buurt staat. Als er geen plaatsnaambord staat, mag er ook niet geflitst worden. De gemeente wil de flitspaal niet uitzetten. Maar dat laten we even voor wat het is.

Daarom, beste overheden. Neem een voorbeeld aan Soest en maak dingen goedkoper in plaats van alleen maar duurder. Zo kan het dus blijkbaar ook!