Video: Ferrari 812 glijdt onverwachts in de vangrail

Auteur: , gepost om 2 Reacties

Van rijden op de snelweg naar onderdelen happen in de vangrail

Deze Ferrari 812 had vermoedelijk de TC uitstaan, want zo’n spontane glijpartij is niet gebruikelijk.

  1. ffw88 zegt

    Dit heeft deze persoon aan zichzelf te danken door al ver van tevoren te gaan remmen. Als hij gewoon was doorgereden zonder te remmen had alles goed gegaan.

    Sowieso gevaarlijke actie, ineens remmen voor een auto die wil invoegen. Of ineens vanuit het niets naar links om ruimte te maken voor de invoeger.

    Invoegende auto moet zoveel mogelijk snelheid maken en pas je knipperlicht aan op het moment dat je daadwerkelijk gaat invoegen.

