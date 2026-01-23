Video: Ferrari 812 glijdt onverwachts in de vangrail

Van rijden op de snelweg naar onderdelen happen in de vangrail
Deze Ferrari 812 had vermoedelijk de TC uitstaan, want zo’n spontane glijpartij is niet gebruikelijk.
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om
Reacties
ffw88 zegt
Dit heeft deze persoon aan zichzelf te danken door al ver van tevoren te gaan remmen. Als hij gewoon was doorgereden zonder te remmen had alles goed gegaan.
Sowieso gevaarlijke actie, ineens remmen voor een auto die wil invoegen. Of ineens vanuit het niets naar links om ruimte te maken voor de invoeger.
Invoegende auto moet zoveel mogelijk snelheid maken en pas je knipperlicht aan op het moment dat je daadwerkelijk gaat invoegen.
senwedural zegt
Het remmen is niet het probleem. Hij zet zijn hoef iets te hard op het gaspedaal lijkt het.