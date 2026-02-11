9,5 miljoen autokeuringen laten zien: deze auto-onderdelen gaan het vaakst kapot

Door deze gebreken worden de meeste auto’s afgekeurd.

Of je nu in een benzineauto rijdt met zo’n ingewikkelde verbrandingsmotor of in een EV met simpele aandrijflijn: er blijven onderdelen kapot gaan. Vandaar dat goed onderhoud zowel de benzineauto als de EV belangrijk is. Er zijn een aantal aspecten van beide type auto’s die het vaakst de geest geven waardoor jouw auto niet door de keuring komt. Een analyse van miljoenen keuringen laat zien welke onderdelen jij het meest in de gaten moet houden.

We kijken hiervoor opzij naar onze buren in het oosten. De Duitse autovereniging TÜV doet daar het werk wat hier de RDW doet. De Technischer Überwachungsverein (vereniging voor technische inspectie) zoals de organisatie voluit heet, kijkt in een rapport naar circa 9,5 miljoen autokeuringen die door lid-organisaties zijn uitgevoerd in 2025. Aan data geen gebrek dus om de zwakke punten van veel auto’s bloot te leggen.

De analyse kijkt naar “ernstige en “gevaarlijke gebreken”. Voertuigen met zulke problemen krijgen geen goedkeuring in Duitsland en moeten onmiddellijk worden gerepareerd. Binnen vier weken moet de auto opnieuw worden gekeurd om alsnog een goedkeuring te krijgen.

In 2025 werd 21,5 procent van de gecontroleerde auto’s afgewezen. Daarmee zijn er ruim 2 miljoen Duitse auto’s niet door de TÜV-keuring gekomen. Van die auto’s kijken we naar de meest voorkomende ”ernstige en gevaarlijke gebreken”.

Meest voorkomende probleem is simpel te zien en op te lossen

Eén probleem steekt er met kop en schouders bovenuit. De overgrote meerderheid van de defecten betreft de dimlichten. “Vaak werken koplampen helemaal niet of zijn ze verkeerd afgesteld”, zegt auto-expert van de TÜV Frank Schneider. Er worden ook lampen afgekeurd die te verduisterd zijn of waarbij de lichtopbrengst te laag is.

Het is best bijzonder dat de meeste afgekeurde auto’s geen goede voorverlichting hebben. Je zou al vlug na het defect moeten zien dat je minder zicht hebt in het donker. Tevens krijg je in de moderne auto’s een waarschuwing over dit probleem. Als je toch de verlichting gaat controleren, checken ook de kentekenplaatverlichting. Die moet ook branden om door de APK te komen.

Bij veel modellen kunt je de dimlichtlampen zelf vervangen. In de handleiding staat stap voor stap uitgelegd hoe je het lampje moet verwisselen. Doorgaans is dit geen hogere wiskunde. Je kunt het natuurlijk ook laten doen. Volgens de TÜV ben je hier een bedrag tussen de 10 en 50 euro aan kwijt.

Een van de belangrijkste onderdelen gaat vaak stuk

De andere drie meest voorkomende defecten bij Duitse auto’s hebben allemaal te maken met het remsysteem. “Versleten, gegroefde of zwaar verroeste remschijven zijn vaak de oorzaak van een ernstig defect tijdens de voertuiginspectie”, aldus Schneider. Ook de remblokjes hebben veel problemen. Ze zijn gebroken, losgeraakt of door olie vervuild. Onjuiste montage of een verkeerde maatvoering leidt ook tot defecten.

Pas ook op voor lekkende, beschadigde of verroeste remleidingen. “Als er remvloeistof verloren gaat, daalt de druk in het remsysteem, wat in het ergste geval kan leiden tot volledig remfalen”, vertelt Schneider. Volgens de TÜV is het raadzaam om bij een servicebeurt altijd even de remmen te laten controleren. Bij veel auto’s zie je de schijven en blokken van buiten goed zitten, maar kun je geen definitief oordeel vellen over de staat waarin ze verkeren.

Je ziet bijvoorbeeld weleens dat je remschijven corrosie bevatten wanneer je een tijdje niet meer hebt gereden. Schiet dan niet gelijk in de paniekmodus. Volgens de TÜV is dit volkomen normaal. Je kunt de oppervlakteroest makkelijk verwijderen door een paar keer stevig te remmen.

10 onderdelen met meest voorkomende gebreken

Dimlicht Remschijf Remblok Remleiding Vering Band Richtingaanwijzer Olielek Dorpel Krukaspoelie

Zo kom je wel door de keuring

De TÜV geeft ook nog wat tips om ervoor te zorgen dat je auto niet wordt afgekeurd. Zo is het verstandig om altijd zelf een keer je auto langs te lopen op kleine defecten, zoals bijvoorbeeld alle verlichting.

Is je auto op leeftijd? Laat er dan geen Sjonnies aan sleutelen. ”Hoe ouder het voertuig en hoe meer onderdelen slijtage vertonen, hoe meer een professionele controle bij een gespecialiseerde garage aan te raden is”, zegt auto-expert van de TÜV-vereniging Frank Schneider.

Luister ook naar je geweten. Merk je iets nieuws op aan je auto? Denk aan trillingen in het stuur, verminderd remvermogen of opvallende olielekkages? Breng je auto dan naar een specialist en vertel hem wat je ziet of voelt. Voorkomen is ook in het geval van je auto beter dan genezen.

Hoofdfoto: Porsche GT3 gespot door @vw023