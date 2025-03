Peperdure Ferrari 812 crasht supersnel sloot in

Opnieuw schade voor een Nederlandse Ferrari 812 in Overijssel. Deze keer ging het mis in Hengel.

Als je een rode Ferrari 812 Superfast bent op Nederlandse platen, kan je Overijssel maar beter vermijden. Zoveel is helder nadat vandaag weer een grote V12 coupe uit Italië de bietenbrug op is gegaan. Het achterwielaangedreven raspeerd met 800 pk eindigde met zijn snufferd in de sloot. En wie zijn neus schendt, schendt zijn portemonnee. Op foto’s en beelden is te zien dat er helaas flink wat schade is.

Omdat mensen aangetrokken worden door spektakel en malheur, kwam er ook aardig wat volk op de gestrande Ferrari af. Enkele tientallen mensen verzamelden zich om eens te kijken wat dat allemaal niet was ja. Noaberschap leeft gelukkig nog in Twente. En gewonden zijn er niet gevallen.

Hoe het allemaal zo heeft kunnen komen weten we niet. Wellicht voelde de bestuurder zich vandaag Lewis Hamilton, die ook een spinnetje had met zijn nieuwe Ferrari vanochtend. De auto is afgesleept door een berger, waarbij het mooie geluid van de motor ontsierd wordt door de schrapende neus op het asfalt.

Ooit werd de auto in betere tijden nog op de gevoelige plaat gezet door ons spottersgilde. Dus gelukkig hebben we de foto’s nog. Check die bijvoorbeeld hier.

Image credit: SPS Media