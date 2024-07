Koop deze Lambo, Ferrari en Alfa uit een parallel universum

Je ziet hier een Lamborghini, een Ferrari en een Alfa Romeo, maar dan net even anders.

Als je naar de foto boven dit artikel kijkt is het bijna alsof je naar een game kijkt die niet de licentie heeft van de auto’s. Hier is echter wat anders aan de hand: je kijkt naar drie creaties van Zagato. En die worden binnenkort geveild.

Dit zijn alle drie auto’s die je nooit ziet, laat staan naast elkaar. Er was iemand die dit trio dagelijks zag, want ze komen uit dezelfde privécollectie. De verzamelaar doet er nu afstand van, want de auto’s gaan binnenkort onder de hamer bij Gooding & Co. Aangezien deze auto’s wel wat toelichting kunnen gebruiken gaan we ze even één voor één langs.

Ferrari 550 GTZ Barchetta

Op basis van de koplampen zou je misschien denken dat dit een 612 Scaglietti is, maar het gaat hier om een verbouwde 550 Barchetta. Dit is de open versie van de 575 GTZ. Gek genoeg is de Barchetta gebaseerd op de oudere 550, terwijl deze later kwam. Een belangrijk verschil met de 550 Barchetta is dat deze Zagato wél een fatsoenlijk cabrio dak heeft.

Er zijn maar drie exemplaren van gebouwd, met een nieuwprijs van €1,1 miljoen. Doorgaans schrijf je op een gelimiteerde Ferrari niet of nauwelijks af, maar Gooding & Co verwacht een opbrengst van ‘maar’ 600.000 tot 800.000 dollar.

Lamborghini 5-95 Zagato

Een samenwerking tussen Zagato en Lamborghini is zeldzaam, maar in 2014 kwamen ze toch samen met de 5-95 Zagato. Toen was de Huracán al onthuld, maar toch is de 5-95 nog gebaseerd op de Gallardo LP560-4. Als je heel goed kijkt naar de A-stijl kun je dat zien, maar dat is ook het enige. De naam 5-95 verwijst naar het feit dat Zagato toen 95 jaar bestond.

De 5 staat mogelijk voor het productieaantal, maar dat is niet zeker. Hoeveel er precies van gebouwd zijn weten ze bij Gooding & Co ook niet, want ze hebben het over “een handjevol”. Meer dan 5 zullen het er in ieder geval niet zijn. Gooding & Co rekent op zo’n 400.000 tot 600.000 dollar.

Alfa Romeo TZ3 Stradale

Misschien nog de minst onbekende auto van dit trio is de Alfa Romeo TZ3 Stradale. Deze is qua design geïnspireerd op de Giulia TZ uit de jaren ’60, maar stiekem is het helemaal geen Alfa. Onderhuids is het namelijk een Dodge Viper, inclusief 8,4 liter V10. Een brute Amerikaan in een Italiaans jasje dus.

De TZ3 Stradale is de minst zeldzame van de drie, want er zijn maar liefst negen exemplaren van gemaakt. De verwachte opbrengst van deze Amerikaanse Alfa is 450.000 tot 550.000 dollar.

De auto’s zullen geveild worden tijdens het prestigieuze Pebble Beach Concours d’Elegance. Dan weten we dus wat deze zeldzame Zagato’s echt waard zijn.

Foto’s: Gooding & Co