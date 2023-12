Ferrari F40 geleverd in Nederland: de aantallen

Dit zijn de aantallen van de Ferrari F40, officieel in Nederland geleverd.

Het is eind jaren tachtig, begin jaren negentig. Je hebt het goed gedaan en kunt jezelf trakteren op de meest spraakmakende supercar uit Italië van dat moment: de Ferrari F40. Een aantal Nederlanders waren in die positie en hebben inderdaad deze beslissing gemaakt.

De Britse dealer Tom Hartley had recent een filmpje gemaakt op Instagram over een Ferrari F40 die ze in hun voorraad kregen. Een origineel Nederlands geleverde auto met slechts 21.000 km ervaring. Het was er eentje uit de beginperiode, zonder katalysator.

Fotocredit: @dutchstylez via Autoblog Spots

Ferrari F40 in Nederland

En dat zette ons aan het denken. Hoeveel Ferrari F40’s zijn er eigenlijk officieel verkocht in Nederland? We hebben contact opgenomen met Ferrari Kroymans om daar achter te komen.

De officiële Ferrari-dealer heeft in de periode dat de Ferrari F40 verkrijgbaar was maar liefst 9 stuks verkocht en geleverd. Ze zijn uiteindelijk niet allemaal in Nederland gebleven, zoals het exemplaar bij Tom Hartley in het Verenigd Koninkrijk bewijst.

Dat er F40’s het land hebben verlaten betekent niet dat we het moeten doen met minder exemplaren. Integendeel, er bestaat ook nog zoiets als import. Volgens Kroymans zijn er momenteel 18 F40’s in ons land met een Nederlands kenteken. Exemplaren in autoverzamelingen zonder kenteken zijn niet meegenomen in deze cijfers.

Fotocredit: @rvcarphotographic via Autoblog Spots

Met meer dan 1.300 geproduceerde auto’s is de Ferrari F40 geen absolute zeldzaamheid. Andere gewilde modellen van het merk zoals de F50, de Enzo, maar ook van de 599 GTO zijn minder exemplaren gemaakt.

Fotocredit: : @lenny98 via Autoblog Spots

Pak hem beet 15 jaar geleden kon je voor enkele honderdduizenden euro’s een Ferrari F40 op de kop tikken. Die tijden liggen ver achter ons. Inmiddels scoor je een nette F40 niet voor onder de miljoen euro. En de handel is bijzonder actief. Om nog even terug te komen op Tom Hartley. De Britse handelaar zegt alleen al dit jaar zeven of acht stuks te hebben verkocht.

Hoofdfoto Ferrari F40 via lenny98