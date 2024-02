Koop deze M3-killer van een hoogbejaarde man

Ja, een hoogbejaarde man reed meer dan 25.000 km met deze M3-killer.

We hebben wel eens wat te geven op de politiek in Nederland. En ja, gezien de reacties op het internet en het stemgedrag zijn we daar niet altijd event blij mee, kennelijk. Het is een beetje als zeuren op je ouders die je groenten laten eten. Of dat je je kamer moet opruimen. En je tanden moet poetsen. We willen pretpakketten met gratis geld, gratis bier, ontkenning van daadwerkelijke spelende issues en ander Peter Pan-gedrag om in die bubbel te leven die het algoritme van de social media jouw beloofd heeft.

Dus misschien is het in Nederland niet zo erg als we denken. Op het moment dat men hondenpoepmoties bij de gemeenteraadsvergaderingen behandelt, zit het met de leefbaarheid wel snor.

In de Verenigde Staten daarentegen stevenen ze af op een complete catastrofe. Daar kunnen ze – zoals het ernaar uitziet – kiezen tussen een oranje semi-dictator die uitslagen van verkiezingen niet erkend of een hoogbejaarde verwarde man die geen idee heeft waar hij naar toeloopt.

Cadillac

En over die man – Joe Biden – gaat het nu. Want deze dikke M3-killer die je op deze afbeeldingen ziet, is namelijk van hem geweest. Dat Biden een Cadillac heeft, is niet raar. The Beast (de presidentiële limo) is immers ook een Cadillac. Maar de keuze voor een compacte sportsedan met alcantara sportstuurwiel, dat is een vreemde voor zo’n oude man. Want ondanks dat Sleepy Joe deze auto al een tijdje niet meer heeft, was hij toen ook al een oude man. Biden nam de auto in 2017 in ontvangst. Volgens de laatste koolstofdatering was hij toen al pensioengerechtigd.

De configuratie van de auto die Biden heeft samengesteld in kwestie is erg fraai te noemen. Zwart van buiten met bronzen velgen, een bruin lederen interieur en houtinleg. Dat laatste is dan wel een typische seniorenkeuze. Joe Biden heeft in totaal 25.579 km gereden met deze M3-killer. Overigens is dit formeel niet de ex van Biden, want Joe heeft de auto geleased, niet gekocht. Maar ja, Donald Trump heeft formeel geen verkering gehad met Stormy Daniels, maar wel degelijk dingen in de relationele sfeer gedaan.

Prestaties M3-killer van hoogbejaarde man

De Cadillac ATS-V heeft een 3.6 liter twinturbo V6 onder de kap, die 464 pk en 603 Nm altijd op de achterwielen afvuurt. Destijds kon je kiezen voor een handgeschakelde zesbak of een achttraps automaat, deze heeft de laatste (uiteraard).

De M3-killer doet zijn naam eer aan: in 3,9 seconden kon Joe van 0-96 km/u sprinten en de topsnelheid was dermate illegaal (304 km/u) dat zelfs Hunter Biden er niet aan zou beginnen. Mocht je ‘m willen kopen, de ex van Biden wordt te koop aangeboden op Cars & Biden, eh, die website van Doug de Muro. Het hoogste bod staat nu op 37.500 dollar.