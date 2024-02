Audi’s worden weer heel mooi: yes!

Goed nieuws van liefhebbers van strak design: Audi’s worden weer heel mooi!

Vaak dichten we een ontwerp van een auto toe aan één ontwerper. Giugiaro, Bangle, Donkerwolcke, Talsma, De tijden dat één designbaas met de scepter zwaaide en complete auto’s tekende, ligt al lang achter ons. Natuurlijk, is er altijd een iemand die een project leidt en een eindverantwoordelijke van de designafdeling. Maar het is niet zo dat een auto van ventieldop tot ruitenwisser is getekend door één man.

Bij Audi was de eindverantwoordelijke man Marc Lichte. De beste man was ooit verantwoordelijk voor de achterspoiler van de Golf V GTI (waar @Loek nog altijd van geniet), maar schopte het tot designbaas van Audi. Heet nieuws: hij is er niet meer. Althans, niet op de positie.

Nieuwe designbaas

Audi gaat over naar een Italiaanse designbaas. Lichte wordt namelijk opgevolgd door Massimo Frascella, zo meldt Audi. Vanaf 1 juni zal de Italiaan de designafdeling leiden bij Audi. Mochten jullie Massimo niet kennen, hij is de grote man achter de Land Rover Defender, (de nieuwe dan).

Wat er met Marc Lichte gaat gebeuren is niet helemaal duidelijk. Hij blijft wel bij het concern, maar in een andere functie. Of hij net als de zijn voorganger Walter de Silva doorgroeit of op een zijspoor wordt gezet, is niet bekend.

Audi’s worden weer heel mooi!

Massimo Frascella studeerde op het Istituto d’Arte Applicate & Design in Turijn en daarna ging hij aan de slag bij Bertone. Vervolgens groeide hij door naar hogere functie bij Ford Europe en Kia. Sinds 2011 is Frascella werkzaam bij Jaguar Land Rover alwaar hij telkens een stapje hoger klom op de carrièreladder. Naast de Defender was hij ook eindverantwoordelijk voor de laatste generatie Range Rover.

Heel erg tof: Frascella wil met Audi weer terug naar de hoogtijdagen. Nu had Marc Lichte die lijn al ingezet, maar ook Frascella is een groot fan van eenvoudig design. Hij wil met Audi weer tijdloze en elegante auto’s ontwerpen. Dat is groots nieuws. Tegenwoordig zijn auto’s extreem overgestileerd. Het is de mode en wat de klant wil, maar de kans bestaat wel dat deze generatie auto’s enorm snel oud worden.