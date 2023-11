Naam van de volgende generatie BMW M3 nu al bekend

De volgende generatie BMW M3 krijgt een andere naam.

Met de de huidige generatie BMW M3 en M4 hebben we nog gewoon een ‘ouderwetse’ zes-in-lijn met twee turbo’s onder de kap. Maar die hebben niet het eeuwige leven. De volgende generatie BMW M3 gaat vermoedelijk een volledige elektrische auto zijn.

Wellicht dat BMW nog een tussenstap maakt met een plug-in hybride generatie, maar feit is dat de Duitse autofabrikant flirt met volledig elektrisch. Dat kun je opmaken uit een naamregistratie. BMW heeft de naam iM3 laten vastleggen door het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie. Oftewel de EUIPO. Ook bij een Duitse patentpartij heeft BMW de naam vast laten leggen. Dat betekent dat andere merken niet zomaar de naam iM3 mogen gebruiken.

Het is natuurlijk voorsorteren op wat komen gaat. Met de BMW Neue Klasse kregen we al een voorproefje hoe de volledig elektrische 3 Serie er kan gaan uitzien. De Neue Klasse komt in 2025 en de verwachting is dat de iM3 op het platform van deze elektrische auto komt te staan.

Elektrificatie is bij BMW M aan de orde van de dag. Met de BMW XM zette de sportieve tak van het Duitse automerk de eerste performance plug-in hybride auto neer. Dat kunstje gaan ze volgend jaar herhalen met de introductie van een plug-in hybride BMW M5. De volgende stap is volledig elektrisch. De vraag is nu of ze bij de M3 en M4 ook eerst kiezen voor een PHEV tussenweg, of meteen de stap maken naar een volledig elektrische BMW iM3.

De naam ligt in elk geval al vast zoals het er nu naar uitziet. Nu het product nog. Dat gaat nog wel even een aantal jaren duren. Tot die tijd is het genieten geblazen van de huidige generatie met plofmotor. Want wat je mening over het uiterlijk van de G8X-generatie ook is, de BMW M3 is een absoluut feest om in te rijden. Er ligt een enorme opgave bij BMW M of ze datzelfde gevoel bij een volledig elektrische iM3 weten te behouden. (via Carbuzz)