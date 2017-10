Koop deze roze Lamborghini Aventador Roadster

Give me pink...

We vinden het altijd zonde als we een Lamborghini Aventador zien in het grijs of zwart. Oké, het blijft wel een leuke auto natuurlijk, maar zo’n ding schreeuwt om een schreeuwende kleur. Of dit roze echter een goede optie is? Wat mij betreft niet echt.

Niet dat roze niet mooi kán zijn op een auto. Op de Sunbeam Tiger en Volvo 1800 ES uit het recente artikel van collega @willeme over playmates staat de tint in mijn ogen wel aardig. Ook deze GTC4Lusso mag er zijn, hoewel sommige stijlgoeroe’s me er in de comments op wezen dat deze uitgevoerd is in een kleur die je ‘Magenta’ noemt en niet ‘roze’.

Enfin, waar Ferrari de frivole tint keihard verbiedt op haar auto’s, doet Lamborghini dat voor zover we weten niet. Desalniettemin was deze Aventador die te koop staat in de Verenigde Arabische Emiraten toen ‘ie uit de fabriek kwam rollen niet roze, maar oranje. Het nadeel daarvan is dat je dat in het interieur nog terugziet. Daarmee is deze Lambo -jawel- roze over oranje en dat is net wat teveel van het goede. Sterker nog, je wordt er spontaan net zo misselijk van als van het wegknabbelen van een hele zak Skittles. Sugar rush!

Zoals de verkoper op James Edition al aangeeft is de wrap echter makkelijk te verwijderen en de wielen krijg je ook wel weer schoon. Dan blijft er vrij ‘normale’ Aventador Roadster over voor 1.199.000 د.إ. Dat komt overeen met zo’n 277.491 Euro. Wil je je echter voelen als Nicki Minaj of Richard Hammond, dan laat je de wrap gewoon zitten.