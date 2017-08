Ferrari haat deze roze GTC4Lusso

Wat dat precies zegt over het merk moeten we maar overlaten aan het psychologen-gilde.

Zoals @desjonnies laatst pakkend samenvatte maken we ons is Nederland tegenwoordig druk over het feit dat je overal gender-neutraal moet kunnen wildplassen. In Italië zijn ze echter nog wat conservatiever.

In april jongstleden maakte het merk nog bekend dat het roze in de ban doet. Nou zijn er wel meer merken waarbij er geen klodder roze verf op het kleurenpalet ligt te loungen. Veel van die merken, zoals bijvoorbeeld Opel, bieden individualisatie programma’s aan waarbij je ieder kleurtje kan aanvinken dat je zelf graag ziet.

Ferrari heeft ook zo’n programma, genaamd Tailor Made, maar zelfs via dit programma weigert het merk auto’s uit te voeren in roze. En dat in het land waar de winnaar van de grootste wielerronde een roze trui wint. Enfin, sommigen hebben lak aan de aversie van Ferrari jegens de felle kleur en hullen hun raspaard alsnog in een roze kleur, zoals de eigenaars van deze Enzo en deze 599 GTO. Vooral op die laatste staat het niet eens zo slecht, wel?

Aan het lijstje van roze Ferrari’s kan nu ook deze GTC4Lusso worden toegevoegd met wielen van Vossen Wheels. Afgaande op de kentekenplaten is de auto ergens geregistreerd in de zandbak. Zal deze creatie Ferrari overhalen om toch maar roze tinten toe te laten, of blijven de Italianen hangen in de ontkenningsfase?