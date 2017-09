Deze 10 playmates zijn SFW

Je krijgt er hooguit roze oortjes van. Konijnenoren, welteverstaan.

Onlangs kwam ons het nieuws ter ore dat Hugh Hefner het tijdelijke met het eeuwige heeft verwisseld. Hugh Hefner was de grote man achter Playboy. Waarschijnlijk kennen jullie de Playboy niet, daarom een kleine toelichting. Playboy was een Amerikaans opinieblad met hoogstaande columns, kritische interviews en interessante nieuwsartikelen. Om te zorgen dat (met name) mannen dit gingen lezen waren er ook enkele pagina’s met vrouwen afgebeeld. En wat voor vrouwen! Mooi én naakt intelligent! Potjandrie. In vol ornaat kon je alles zien: van haar jopen tot de hamstermat en van de oorschelpen tot de enkels: alles was volledig zichtbaar.

Aan het einde van elk jaar werd (en word) er altijd een Playmate van het jaar verkozen. Dat waren de vrouwen die het beste de interviews konden afnemen, waarschijnlijk. Om hun bijdrage te vieren kregen ze altijd een cadeautje in de vorm van onder meer een auto. Van 1965 tot 1974 werd er extra veel moeite gedaan, want de Playmate’s in kwestie ontvingen ze een auto in Playmate Pink, een speciale lichtroze kleur. Dit waren hun 10 cadeau’s:

1. Ford Mustang Convertible ’64:

De eerste Playmate Pink Edition kwam in 1968. Playmate van het jaar was Donna Michelle. Zij had die eer behaald vanwege het niet vermoorden van zeehonden.

2. Sunbeam Tiger ’65

De tweede Playmate Edition is meteen een goede. De Sunbeam Tiger is een kleine sportwagen met Europese roots en een dikke V8 in het vooronder. In 1965 was Jo Collins Playmate van het jaar. Met name haar kennis op het gebied van Speyside Whisky’s was ongekend. Waarschijnlijk.

3. Dodge Charger 383 ’66

Misschien wel de coolste modelnaam aller tijden: Charger. Doen die Amerikanen goed. Het jaar 1966 was het Playmate-jaar voor Allison Parks. Naar het schijnt was zij zeer kundig in het relativeren van de relativiteitstheorie.

4. Plymouth Barracuda ’67

Wederom een product van Chrysler, maar ditmaal de goedkopere variant. In 1967 was Playmate van het jaar Lisa Baker, waarschijnlijk omdat zij toen de exacte coordinaten van IJsland kon bepalen met behulp van een zakmes.

5. AMC AMX ’68

AMC heeft wel meerdere vergeten Muscle Cars gebouwd, maar de AMX is misschien wel het meest vergeten model. Vreemd, want alle AMX-modellen hadden minimaal een V8 onder de kap. Maximaal ook overigens. Connie Kreski was de gelukkige dame die hem kreeg. Haar Playmate of the Year-titel had ze ontvangen omdat ze onwaarschijnlijk goed Mariska van de Pijnacker kon imiteren.



6. Shelby Mustang GT500 ’69

De tweede Mustang in het roze in dit overzicht. Je kan meteen zien hoe groot de eerste generatie was een paar jaar later. Zonde. Het maakte Playmate van het Jaar Connie Kreski niet zoveel uit. Zij mocht met de 7,4 liter V8 rondtoeren. Nice. Had ze ook wel verdiend. Ze had een uitstekend wetenschapsartikel geschreven over nucleaire fysiologie en visagie.

7. Ford Capri ’70

De Capri was de Mustang voor Europa. Dat weerhield Ford er niet van om de Capri eveneens in Amerika te verkopen. In onze gedachten hebben alle Capri’s een bruintint, maar roze kan prima. Claudia Jennings mocht hem in ontvangst nemen. Naar verluid werd zij Playmate of the Year Award vanwege het feit dat zij het Oude Testament had vertaald naar het Papiamento,

8. DeTomaso Pantera ’72

Zelfs op een machtige Pantera ziet roze er nog stoer uit. Dat zegt veel over het basisontwerp van de Pantera. Liv Lindeland mocht hem in ontvangst nemen. Zij won in 1972 de Nobelprijs voor de Natuurkunde en daardoor dus automatisch Playmate van het jaar.

9. Volvo 1800 ES ’73

Zowaar een Zweedse auto. En om heel eerlijk te zijn: het staat best wel goed. De auto ging naar Marilyn Lange. Het verhaal wil dat zij in 1973 de Koekoeksklok heeft uitgevonden.

10. Porsche 911 S ’74

Het laatste jaar pakte The Hef goed uit. Ditmaal was het Cynthia Lynn Wood die de prijzen in ontvangst genomen. Zij werd Playmate van het jaar wegens het uitvogelen van ‘buitenspel’ bij voetbal. Waarschijnlijk.