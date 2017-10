Gallery: Corvette versus vuilniswagen

De vuilniswagen was kennelijk van mening dat Amerikaanse rommel van 's lands wegen geveegd moet worden.

Ooooh snap! Shots fired! Rustâââg…Nee grapje natuurlijk. We hebben helemaal niks tegen de Corvette en al helemaal niet tegen een Z06 van de generatie C6 (rijtest). Onder de kap van deze geweldenaar met kunstof koets huist immers een atmosferische V8 met een inhoud van maar liefst zeven liter. In 2007 kostte zo’n ding in Nederland al 123.990 Euro (in België 89.990), dus het is een zeldzaam genoegen in deze contreien.

Helaas rijdt er sinds vanmiddag (voorlopig) weer eentje minder rond. Op de N207 bij Alphen aan den Rijn kwam een C6 Z06 namelijk in aanraking met een vuilniswagen, door redenen die tot op heden onbekend zijn. Wel is duidelijk dat de Chevy afkomstig was van een dealer gevestigd op nog geen 500 meter van de plek des onheils.

Zoals te zien is op de plaatjes liepen beide voertuigen behoorlijk wat schade op. De koets van de Amerikaan ziet er in ieder geval een stuk slechter uit als die van het total loss exemplaar dat we onlangs voorbij zagen komen. Maar wellicht valt het in dit geval onderhuids mee met de schade.

Image-Credit: AS Media