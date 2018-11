Koop deze S550 AMG en ontdek je innerlijke pauper

Hier wil je niet dood in gevonden worden.

Sommige auto’s hebben een speciale aantrekkingskracht voor een bepaald type mens. Van die auto’s waarbij je je direct en heel exact kunt inbeelden wie er achter het stuur zit. Zie je zo’n grijs Honda-gebakje, dan weet je bijvoorbeeld dat een kibbelend, incapabel oud stel de voorste stoelen bezet. De Mercedes S550 AMG heeft van zichzelf al een vrij hoge aso-reputatie, maar na de behandeling die dit exemplaar in het specifiek heeft ondergaan, valt er werkelijk niets meer te redden.

Dankzij een gebrek aan harde informatie moeten we puur op het zicht kijken in hoeverre deze S550 AMG uit 2007 is aangepakt. De W221 (aankoopadvies), de vijfde generatie van de S-Klasse, heeft overduidelijk een aantal aanpassingen ondergaan, maar de meest in het oog springende zijn zonder meer de enorme groene velgen. Op het eerste gezicht lijkt dit de enige groene tint op de auto, maar een blik op het ruitwerk bewijst het tegendeel: ook het glas is groen. Volgens de verkoper heeft de auto daarbij nog luchtvering.

De motor lijkt intact te zijn gehouden. Daarmee bedoelen we dat er niet aan is geknutseld om meer vermogen te produceren. Waarschijnlijk kan de auto die extra paardenkracht echter wel gebruiken, want de tellerstand staat op het moment van schrijven op 277.749 kilometer! Het is dus goed mogelijk dat er in de tussentijd links en rechts een aantal pony’s weggegaloppeerd zijn. Of de auto vandaag nog 16.400 euro waard is, bepaal je hieronder in de reacties.

Met dank aan Rob voor de tip!