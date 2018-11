Zo doet de Ferrari Portofino het in Nederland

Wil de nieuwe instapper van Ferrari een beetje aanslaan?

Eerder deze week presenteerde Ferrari de cijfers over het derde kwartaal. Niet heel spannend allemaal, al viel op dat de nieuwe instapper het volgens Ferrari ontzettend goed doet. De Portofino lijkt aan te slaan onder de klantenkring van de Italiaanse autofabrikant en daarmee doet het merk goede zaken.

Veel Portofino-rijders hebben niet eerder een auto van het merk gekocht, liet Louis Camilleri tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers weten. De Italianen verkochten 10 procent meer auto’s in vergelijking met dezelfde periode, een jaar eerder.

Kijkende naar de specificaties én het prijskaartje is het bijna oneerbiedig om over een instapper te spreken. De cabriolet levert maar liefst 600 pk uit de welbekende geblazen achtcilinder. Wie losgaat met de optielijst kan de prijs van de Portofino over de 300.000 euro tillen. Wat nou instapper?

In Nederland levert Ferrari de Portofino sinds het tweede kwartaal. Tot nu toe zijn er 10 stuks van het goedkoopste model verkocht, aldus VWE Automotive. Ter vergelijking, van de 812 Superfast verkocht Ferrari dit jaar tot nu toe 12 exemplaren, van de 488 Coupé/Spider zijn er 16 stuks verkocht en de GTC4Lusso(T) ging negen keer ‘over de toonbank’. Als je beseft dat de Portofino één kwartaal achterloopt op de rest van het gamma, dan kun je concluderen dat de cabrio het helemaal niet verkeerd doet.

Bron: VWE Automotive. Foto: een Portofino van 307.690 euro in Amsterdam. Via @thomcarspotter op Autojunk