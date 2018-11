Tesla Model 3 (ont)vangt rotsblok op bijrijdersstoel

Als de eigenaar deze week geen lot voor de loterij heeft gekocht, doet hij iets fout.

In de Verenigde Staten heeft pas geleden een merkwaardig incident plaatsgevonden. Op de Cape Horn Trail in de Amerikaanse staat Washington was een eigenaar van een Tesla Model 3 op weg naar zijn werk, toen er uit het niets een rotsblok van bijna 17 kg door zijn voorruit viel.

Het rotsblok kwam met het nodige geweld door zijn voorruit heen. Afgezien van het feit dat het glas door de impact van het gesteente sneuvelde, verboog het rotsblok zijn stuurkolom, spleet het zijn dashboard en kwam ook het 15″ touchscreen er niet zonder schade vanaf. Tegenover een lokale nieuwszender deed de man zijn verhaal.

“All of a sudden, my car just seemed to explode as this 37-pound rock flew through the windshield, smashed into the dashboard, and bounced directly into the passenger seat. I just pulled forward slowly with my hazards on. I couldn’t see anything, I had glass in my face and eyes and a giant hole in my windshield.”