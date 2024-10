Koop deze subliem samengestelde Ferrari F8

De Ferrari F8 was geen megasucces, maar in deze specificatie maakt ‘ie toch hebberig.

Het is ons nooit helemaal duidelijk geworden waarom Ferrari nou perse met de F8 Tributo moest komen. Dat de 488 op zijn einde liep en je daar een opvolger voor wil bedenken, dat is logisch. De F8 was echter duidelijk dezelfde auto met dezelfde motor en vrijwel exact dezelfde specs als de uitgaande 488 Pista. Geen grensverleggende auto dus. Bovendien was de F8 maar een paar jaar in productie en in tegenstelling tot de F355, 360, F430, 458 en 488 kwam er geen speciale gefocuste circuitversie. Enkel een Spider.

Ferrari F8 occasion

Normaliter zou het dus nooit in ons opkomen om een tweedehands Ferrari F8 te willen scoren: doe dan maar een Pista, of een 458. Toch zouden we deze wel willen hebben. Er duikt een Ferrari F8 Spider occasion op in een absoluut fantastische samenstelling. Afgelopen maand riepen we nog op om meer paars te bestellen op je auto’s en deze Ferrari F8 bewijst waarom.

Viola Hong Kong

De tint paars in kwestie is een bekende onder Ferrari-fans: Viola Hong Kong. Deze vrij donkere tint heeft een schitterende lichtpaarse gloed onder natuurlijk licht. Het is mooi zonder schreeuwerig te zijn. Een hele goede keuze.

De rest van het exterieur maakt het geheel van de Ferrari F8 Spider mooi af. De zilveren velgen geven een mooi contrast aan het donkere paars. Het enige dat de spec écht zou afmaken: gele remklauwen. Dat past altijd mooi bij de Scuderia Shields. Bovendien is paars met geel een winnende combinatie.

Interieur

Bij een cabrio is de keuze voor de interieurkleur misschien nog wel belangrijker dan bij een coupé, want met het dak open zie je dan de gemaakte keuzes beter. In het geval van de Ferrari F8 Spider is gekozen voor Beige Tradizione. Wederom een tof contrast voor het paars. Je vindt de beige kleur terug op de stoelen, de deuren en de onderkant van het dashboard, maar de bovenste helft en het stuur zijn dan weer gewoon zwart gelaten. Misschien wel goed, want beige-overkill bestaat wel.

Atelier

De Ferrari F8 Spider occasion in kwestie is origineel besteld door een liefhebber in Rotterdam. Het gaat om een ‘Atelier-auto’. Dat betekent dat er voor deze auto net een stapje extra is gezet voor deze droomspecificatie. Uren in het atelier van Ferrari gezeten om de auto echt vorm te geven voor elke unieke wens. Da’s overigens niet goedkoop. En dat merk je aan de prijs.

Kopen

Gek eigenlijk, dat je met zo veel bombarie een auto samenstelt, er twee jaar en net geen 10.000 kilometer mee rijdt en hem dan alweer te koop zet. Want ja, deze Ferrari F8 Spider staat als occasion op Marktplaats. Durf jij er nog een keer 10.000 kilometer op te zetten? Dan moet je even 430.000 euro overmaken naar de verkoper op Marktplaats.

Met dank aan Sebastiaan voor de tip!