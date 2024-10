Waarom kopen jullie geen benzineauto’s meer?

Van de ‘gangbare’ brandstofsoorten begint benzine nu toch echt wel flink het onderspit te delven. Waarom worden er zo veel minder benzineauto’s verkocht?

Het is weer de eerste van de maand, en dus is het weer tijd voor verkoopcijfers. Vorige maand hadden we al wat toppers en floppers op een rijtje gezet, daarom betrekken we het vandaag even op september en wat is er gebeurd. In het kort: Tesla Model 3 en Model Y blijven krachtig, veel mensen willen een Volkswagen Polo en ook de Volvo EX30 blijft sterk. Tsja, wij zijn niet verrast.

Per brandstof

Interessanter is het lijstje autoverkoop gebaseerd op brandstof. En wel dat één brandstof nogal aan het zakken is: benzine! Een aandeel van 22,5 procent van de verkochte auto’s van januari ’24 tot nu is op benzine, terwijl dat vorig jaar nog 31,7 procent was. In absolute aantallen zijn het meer dan 62.000 auto’s, vergeleken met bijna 91.000 in 2023. In september specifiek scheelt het ‘maar’ 1.000 auto’s, maar krimpt het aandeel ten opzichte van het geheel naar 19,6 procent ten opzichte van 25 procent. En wij maar denken dat benzine nog steeds de veiligste keuze is, maar dat valt dus tegen.

EV

Eén oorzaak is de stijging van het aantal EV’s in de autoverkoop. Dat zijn er weer een ruime 5.000 meer dan vorig jaar, 90.266 in totaal (32,4 procent tegenover 29,6 procent in 2023). In september alleen al stijgt het aantal met 2.000 auto’s. Dat kost dus ook kopers die normaliter voor een benzine zouden gaan.

Hybride

De echte oorzaak zit in de verkoopaantallen van hybrides, zo lijkt het. Dat zijn er namelijk echt heel erg veel. In 2023 waren er net boven de 100.000 hybrides verkocht tot nu toe, nu staat de teller al ruim boven de 120.000. In absolute aantallen in september moet de hybride het echter wel afleggen tegen de EV, waarvan er meer verkocht zijn. Dat was in 2023 nog andersom.

De stijging van hybride en de daling van benzine gaan natuurlijk in theorie hand in hand. Als je Mild Hybrids meerekent, zijn er steeds meer hybridemotoren in de omloop. Merken die puur en alleen nog op een benzinemotor rekenen, zijn er steeds minder en liggen minder gunstig in de belasting. (via RAI Vereniging en BOVAG)