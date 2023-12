Koop een levensgroot Ferrari FXX-K Evo schaalmodel

Deze Ferrari FXX-K Evo is geen gewoon schaalmodel!

Bij het lezen van het woord schaalmodel denk je misschien: leuk voor in de vitrinekast. Nou, je hebt een enorme vitrinekast nodig om deze Ferrari in te bewaren. Je kijkt namelijk naar een Ferrari FXX-K Evo schaalmodel, schaal 1:2!

Dit is dan ook niet zomaar een schaalmodel. Het is een auto die Ferrari heeft gebruikt voor de ontwikkeling van de FXX-K Evo. Specifiek dit exemplaar heeft dienstgedaan als model voor de windtunnel. Om de aerodynamica te testen van een nieuwe auto gebruikt Ferrari geen productiemodellen, maar schaalmodellen die uiteindelijk lijken op het eindproduct.

Zo ook dit Ferrari FXX-K Evo schaalmodel. Er is geen interieur, geen deuren, geen echte ramen en ook geen dikke V12 onder de kap. Een ander bijzonder detail is dat een groot gedeelte van deze auto gemaakt is van carbon fiber. Een echte FXX-K Evo is 50% groter dan dit model. Het model is 2,6 meter lang en 1,1 meter breed. Het bijzondere? Dit schaalmodel gaat geveild worden door RM Sotheby’s in Parijs!

Daarmee krijgt een privépersoon de kans om een door Ferrari gebruikte prototype in handen te krijgen. Het veilinghuis verwacht een opbrengst tussen de 280.000 euro en 320.000 euro. Let op: we hebben het nog steeds over een Ferrari FXX-K Evo schaalmodel, geen echte auto!

Een bizar bedrag natuurlijk, mocht de auto dit daadwerkelijk opleveren. Het is echter een fractie wat een echte Evo kost. Voor dit exclusieve speeltje van Ferrari moet je enkele miljoenen euro’s betalen. Bovendien beheert Ferrari zelf de auto’s en kun je niet zomaar een dealer binnenwandelen om er eentje te kopen.

Het is weer eens wat anders hè, zo’n schaalmodel. Ik kan me zo voorstellen dat je dit als FXX-K Evo eigenaar maar wat graag wil hebben, ook al kost het een bom duiten.