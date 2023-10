Belgische villa van Ferrari-liefhebber te koop

We gaan de grens over, naar deze Belgische villa met veel Ferrari moois!

Kijk, je kunt wel miljoenen euro’s stukslaan op een Nederlandse villa. Maar vaak kun je net over de grens voor veel minder geld veel meer krijgen. Het is dan ook geen geheim dat veel Nederlandse vermogenden net over de grens te vinden zijn. Bijkomend voordeel is dat je ook nog eens voor een habbekrats kunt tanken in vergelijking met Nederland, hoezee!

Een goede vergelijking maken met een villa in Holland is prijstechnisch lastig in dit verhaal. Dat komt omdat de makelaar niet publiekelijk bekend wil maken wat deze villa dan mag kosten. Beetje irritant, maar we doen het er maar mee. De foto’s van de parkeerkelder worden er niet minder lekker om.

Want de huidige bewoner heeft goede smaak. De inhoud van deze Belgische villa laat zien dat hier een echte liefhebber van het automerk Ferrari woont.

In de parkeerkelder is plek voor meerdere auto’s, waar momenteel meerdere Ferrari’s en een motorfiets geparkeerd staan. Doe mij maar gewoon die 599 GTB. Strik erom en klaar.

De villa staat op een perceel van 5.865 m² met een bruikbare vloeroppervlakte van 1.856m². Er is ook nog een guesthouse aanwezig met een oppervlakte van 251m². Er zijn woningen met minder oppervlakte die we gewoon een volwaardige eengezinswoning noemen, zullen we maar zeggen. In dit geval is het een huisje voor de gasten.

De Belgische villa is uitgerust met allerlei zaken die niet nodig zijn. Wel leuk. Je hoeft je niet te vervelen met een racesimulator, een muziekstudio, een bar, een casino, een DJ booth, een wijnkelder. Het lijkt wel of ik Preston Palace aan het omschrijven ben, maar we hebben het gewoon over een riante woning in België.

Naast de garage is er in de tuin ook nog een carport waar drie auto’s buiten kunnen slapen. Ook buiten is een verwarmd infinity buitenzwembad en een tuin- en fietsenberging. Wegdromen doe je op Zimmo.