Koop dit aangepaste snelle Saabje met 330 pk

Een sportieve Saab is niet zoiets als een sportieve VVD’er.

Het Zweedse automerk Saab bestaat al een tijdje niet meer. Desalniettemin willen ze maar niet uit straatbeeld verdwijnen. Met name in de buurt van Apeldoorn struikel je over de keurig onderhouden Saabs. Voor liefhebbers van ‘Duitse & Premium’ valt er niet veel te genieten, maar daar waren Saabs niet voor bedoeld. Saabs waren voor vrijzinnige academici. Mensen die veilligheid, comfort en een eigen stijl belangrijker vonden dan een badge.

Mede daardoor is de markt voor Saabs behoorlijk in beweging. Ze beginnen duur te worden. Als we even op Marktplaats kijken zien we dat er nog een hele hoop te koop staan, in sommige gevallen voor heel erg flinke prijzen. Als je kijkt naar de 9-3 bijvoorbeeld, zie je nog een hele hoop Cabrio’s staan. Die gaan voor meer geld dan een vergelijkbare Audi of BMW.

Check dit snelle Saabje!

Een van de duurste niet-Cabrio 9-3’s is deze dikkerd. Volgens de advertentie is het een ‘2.8T V6 / Turbo X / XWD / Aero. Net als met je topgrafie proefwerk: als er gevraagd werd naar de hoofdstad van Noord-Brabant vul je gewoon Tilburg, Eindhoven, Den Bosch, Breda en Veghel in. Dan weet je dat je altijd wel goed zit.

Als we zo kijken, is het een ‘gewone’ Aero met 2.8 motor en vierwielaandrijving. Dat is de basis van de Turbo X. Dat is een gelimiteerd model die enkel en alleen in het zwart is geleverd.

Dit exemplaar is lekker aangekleed met onderdelen die we niet direct bij een Saab verwachten. Denk aan de luchtinlaten in de motorkap, splitter aan de voorzijde en de vuistdikke uitlaten. Het is bijna Duits fout, maar omdat het op een Zweed is, is het weer geinig.

Sportief aangekleed

Een sportief aangeklede Saab klopt ergens ook, terwijl een sportieve Volvo dan toch een beetje SGP-er is met Nike’s aan. Over het interieur zijn we nog niet helemaal uit. Er is overduidelijk aandacht aan besteed en dat is goed, maar die vloerbekleding is een beetje als leren ondergoed bij een D66’er. Het kan wel, maar je verwacht het gewoon niet.

De motor is een beetje gekieteld, dankzij een aangepaste ECU. Het resultaat is een maximum vermogen 330 pk, voldoende om 98% van het wegverkeer in Nederland met gemak voor te blijven. Het is ook nog eens een automaatje, dus je kunt er ook lekker mee cruisen.

Dit snelle Saabje komt uit 2008 en heeft sindsdien 125.669 km gelopen. Die kan dus nog een hele tijd mee. De vraagprijs voor al dat mooi? Slechts 15.999 euro! Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

