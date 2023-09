Uniek verjaardagscadeau van Saab kan van jou zijn

En je mag er ook nog mee de weg op, wat deze ‘concept’ Saab een groot voordeel geeft als uniek ding.

In 1997 was Saab nog springlevend. Sterker nog: toen vierde het merk hun vijftigste verjaardag. Dat moet gevierd worden! Dat deed Saab zelf met ietwat doorsnee actiemodellen. Een enthousiaste volgeling van het merk deed het ietsje uitgebreider met één van de meest bijzondere Saab 900’s ooit gebouwd.

Saab 900 EX

Dit is de Saab 900 EX. Gebouwd door ene Per Ekstrøm, een Noor. Hij wilde het vijftigjarige bestaan van Saab vieren met een unieke one-off Saab. Dat klinkt als een hobbyist met iets te veel kapsones, maar het resultaat heeft wel precies dat bereikt.

De 900 EX werd namelijk goedgekeurd door Saab Trollhattan. Ook staat de bouwer van de EX te boek als een professionele carrosseriebouwer en hebben er tussen de 3 en 4 duizend manuren in deze bizarre concept gezeten.

Straatlegaal

En alsof dat nog niet allemaal genoeg validatie is, de Saab 900 EX mag de straat op! Hij staat volledig legaal te boek als een unieke auto en mag dus op Noors kenteken. Gewapend met die info mag ‘ie vast in meer landen de weg op.

9000

Maar wat is het precies? Een volledig op maat gemaakt koetswerk dus, maar wel met zo veel mogelijk originele Saab-onderdelen. Grappig genoeg is de basis geen 900, maar een 9000 CS uit 1987. Een veel grotere auto dan de Saab 900. De proporties lijken een soort opgeblazen 900 voor te stellen, maar dan met een wat sterker aflopende daklijn. Het geheel is uitgevoerd in het rood met grijze bumpers en echte Saabesque driespaaks wielen. Lekker retro! Hij heeft overigens achterstoelen en staat dan ook op kenteken als 2+2.

Gebruikt

De in 1997 gebouwde Saab 900 EX heeft een druk leven gehad. Na het afbouwen van de auto is ‘ie eigenlijk als een gewone auto gebruikt. Alhoewel, enkel voor zondagsritjes en sinds zo’n vijf jaar staat ‘ie als promotieauto bij een Noorse Saab-specialist. Hij is altijd in zo’n goed mogelijke staat gehouden, wat gezien de kilometerstand van 154.000 km een prestatie is.

Veiling

En nu wordt de Saab 900 EX van de hand gedaan en kan een nieuwe gelukkige koper iets doen met het bijzondere verjaardagscadeau. Bonhams veilt de auto tijdens de Zoute Sale bij de Zoute GP in Knokke-Heist, komende oktober. Er wordt naar verwachting tot en met 90.000 euro geboden voor deze speciale Saab. Durf jij?