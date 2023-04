Volvo neemt een stukje Saab over

Volvo’s dochteronderneming Polestar lijkt steeds meer op Saab.

Vroeger waren er twee Zweedse merken die als alternatief dienden voor de Duitse Drie (Duitse twee volgens @jaapiyo), namelijk Saab en Volvo. Volvo was het veilige, saaie, degelijke en familievriendelijke merk. Saab was eigenwijzer en aparter zonder daadwerkelijk beter zijn. Toch hielden we ervan. Helaas verzoop het merk in zijn eigenwijsheid en kon General Motors met geen mogelijkheid dit zinkende schip redden.

Toen GM de boel in de verkoop gooide, was Koenigsegg geïnteresseerd, maar dat merk sloeg het aanbod af. Luchtfietser en professioneel doorzetter Victor Muller nam met zijn Spyker het merk over.

Van GM naar Spyker naar NEVS

Uiteraard werd het een groot drama. Hij moest geld hebben om de productiekosten te kunnen betalen, maar GM wilde niet dat dat geld uit China kwam. Uiteindelijk is de boel geklapt en kocht het stiekem Chinese NEVS alsnog Saab.

NEVS (National Electric Vehicle Sweden) moest een bouwer worden van – de naam geeft het al een beetje weg – elektrische auto’s. Om geld in het laatje te krijgen, verkocht men een aangepaste Saab 9-3 met benzinemotor. Uiteraard liep dat ook op niets uit en kon het merk alsnog definitief zijn deuren sluiten.

Stukje Saab naar Volvo

Maar de locatie in Trollhättan bleef. Die hebben ze niet gesloopt. En dat is maar goed ook, want het fabrieksterrein wordt nu namelijk gehuurd door niemand minder dan Polestar! Dit Zweedse merk is ietsje eigenwijzer en sportiever dan Volvo en dus in geest ook al de opvolger van Saab. Polestar gaat Trollhättan gebruiken voor het testen van nieuwe aandrijflijnen, elektrische motoren, accupakken en dergelijke voor nieuwe modellen. Dat worden de Polestar 5 en Polestar 6.

Daarmee is het de derde locatie voor Polestar, dat ook al resideert in Gothenburg (Zweden) en Coventry (Verenigd Koninkrijk). Polestar huurt de locatie van de gemeente Gothenburg, die zich na het faillissement over de locatie heeft ontfermd.

