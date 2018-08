Koop dit zilveren brok AMG-sound en red de wereld

Lekkel lekkel.

Als er onder je bed nog ergens een oude sok ligt met een paar ton erin, hebben we goed nieuws voor je. Mercedes heeft namelijk een speciale versie van de Mercedes-AMG GT3 gemaakt, die binnenkort geveild wordt door RM Sotheby’s. De hoop is dat de auto 400.000 tot 600.000 Dollar oplevert. De opbrengst gaat echter naar een goed doel in de vorm van de Laureus Sport for Good Foundation. Je slaat dus niet alleen een flink bedrag stuk op een bijzondere auto, maar ook op een beetje goede karma. En dat kan je wel gebruiken, want met deze GT3 moet je het circuit op.

Het betreft namelijk een raceauto. Dat heeft nadelen, want je mag er niet mee naar de P.C. Hooft. Het heeft echter ook flinke voordelen: de motor in deze GT3 is namelijk níet de dubbelgeblazen 4.0 liter grote V8 uit het straatmodel, maar de oude vertrouwde atmosferische V8. En dat is nog niet alles, want de V8 wordt in dit geval niet gehinderd door FIA-regulering om het vermogen te knijpen, noch door uitlaat dempers. Dit wordt zodoende waarschijnlijk een van de laatste kansen om de AMG-soundtrack van vroeger te kopen.

Optisch is het speciaaltje ook aangepast. De carrosseriekleur is een spiegelend zilver dat de naam Silberpfeil eer aandoet. Veel details zijn uitgevoerd in carbon. Aan de binnenkant vind je naast de stoel voor de bestuurder ook nog een stoel voor een passagier, zodat je iemand naar keuze de stuipen op het lijf kan jagen. Koop dan!