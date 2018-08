NL-ertjes geven elke motor meer power met de Torqamp

Amp it up yo!

Soms is less more, maar meestal is more gewoon more. Meer pk’s onder de kap bijvoorbeeld, daar is nog nooit iemand slechter van geworden. Maar ja, een auto met een dikke motor was altijd al een prijzig genoegen en dat is de laatste jaren alleen maar erger geworden, met dank aan de CO2-tax. Gelukkig biedt het bedrijfje Torqamp nu de oplossing. Althans dat is wat ze zelf stellen.

Torqamp is het geesteskind van enkele TU/e-bollebozen. In feite is het een plug-and-play elektrische turbo, aangedreven door een elektrische motor op een 48V-systeem. Het schoepenwiel kan 70.000 toeren per minuut draaien. Volgens Torqamp is het voordeel van de elektro-turbo onder andere de makkelijke installatie. Voor de montage van een conventionele ‘bolt-on’ turbo moet je het inlaat- en uitlaattraject aanpassen. Voor een supercharger moeten verschillende pulleys en montagebeugels gemonteerd worden. Om de Torqamp te plaatsen hoef je alleen het originele luchtfilter met slangen vervangen met twee power kabels, twee control kabels en twee schakelaars.

Het traditionele nadeel van de turbo, namelijk lag, is met de torqamp eveneens een ding van het verleden. Het schoepenwiel wordt namelijk niet aangedreven door uitlaatgassen maar door de elektrische motor die draait op een batterij. Die batterij wordt overigens alleen opgeladen als de motor stationair draait of als er rustig gereden wordt. Als je besluit even te willen boenderen kan je de Torqamp ook zelf aanzetten.

Je kan je Torqamp installeren op alles: diesels, benzineauto’s, gasbakken, atmosferische blokken, turbo’s, het maakt niet uit. Alles krijgt meer powah van Torqamp. Bij inruil van je leasebak kan je het apparaat ook weer makkelijk deïnstalleren (en op je volgende lease-raket schroeven). Echt goedkoop is het ding echter niet: 2.900 Ekkermannen moet je er voor neertellen. Op Youtube plaatste het nieuwe bedrijf dit filmpje over hun product, waar direct overigens wat kritische noten geplaatst zijn door de ‘community’. Een kwestie van ‘wat een boer niet kent, dat eet ‘ie niet’, of mikt Torqamp een beetje te hoog met deze elektro-blazert?

Image-Credit: Juicy Graphics via Facebook