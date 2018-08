Mark Wahlberg brengt bezoekje aan zijn autobedrijf

En hij weet ook al hoe de klanten te lokken!

The difference between men and boys is the size of their toys. Ook in Hollywood is er natuurlijk een pikorde. De ene acteur staat nu eenmaal hoger aangeschreven dan de andere. Paul Walker mag dan wel de meest autogerelateerde acteur zijn van de afgelopen 25 jaar, maar een Steve McQueen was het niet. Ook legt (legde) de acteur het af tegen heerschappen als Edward Norton, Leonardo DiCaprio of Matt Damon als het aan komt op acteren. Maar ja, die drie rijden niet rond in een getunede Supra.

Dus is er een acteur die we kunnen verheerlijken, maar ook een beetje begenadigd was qua acteerprestaties? Sinds kort gelukkig wel! Mark Wahlberg behoeft bijna geen introductie. De acteur is bekend van klassiekers als Three Kings, Lone Survivor en The Fighter. Speciale vermelding verdiend de acteur voor zijn epische scheld-kanonnades in The Departed. Normaliter zou je nu verwachten dat we het wagenpark van de betreffende acteur gaan behandelen, maar dat kan in dit geval nog wel eens een bijzonder lang artikel gaan worden.

De Heer Wahlberg (@Jaapiyo blijft hem Marky Mark noemen) koopt namelijk niet alleen auto’s, maar complete autodealers, waarover we een tijdje geleden berichtten. Hij kocht niet alleen het autobedrijf, hij wil er ook iets mee te maken hebben. Zo heeft Mark Wahlberg onlangs een officieel bezoek gebracht aan de eerste dealerschap dat hij heeft gekocht in juli van dit jaar. Het merk in kwestie: Chevrolet. Naar eigen zeggen heeft hij voor dit merk gekozen vanwege de ‘iconische status’ en het feit dat Chevy veel heeft geholpen met de product placement in zijn films. Dat is in elk geval een eerlijk antwoord. Hoe de acteur klanten gaat lokken naar de showroom weet hij ook al. Hij wil zich gaan toeleggen op het modificeren van auto’s (een dingetje in de VS) en, misschien nog wel veel slimmer, het plaatsen van een foodtruck. Naast deze Chevy-dealerschap heeft de bijzonder kleine acteur ook een restaurantketen: Wahlburgers. Kun je die meteen eten terwijl je een Camaro koopt.

