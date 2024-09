Huh? Shell geeft tip om te laadpaalkleven

Shell Recharge hanteert blokkeertarieven, maar geeft óók tips om eronder uit te komen.

ANWB gooide onlangs de knuppel in het hoenderhok door een ‘Auto-stopfunctie’ te introduceren in de Laadpas-app. Daarmee kun je voorkomen dat er een blokkeertarief ingaat terwijl je bij een laadpaal staat. De ANWB is het namelijk niet eens met laadpaalkleefboetes overdag.

Allego gaat echter vanaf volgende week wel een blokkeertarief invoeren. Dit gaat in als je langer dan 4 uur bij een laadpaal staat. Je betaalt dan €0,05 per minuut. Gelukkig is er wel een maximum van €12, dus de kosten kunnen niet heel erg uit de klauwen lopen.

Shell Recharge meldt dit nieuws in een mail aan hun klanten, maar daarbij geven ze ook meteen tips om deze “onverwachte kosten” te voorkomen. Ze raden aan om de auto tijdig te verzetten (logisch) óf de laadsessie te stoppen en opnieuw te starten.

Met dat laatste geven ze dus eigenlijk een tip om te laadpaalkleven. Als je namelijk de sessie opnieuw start terwijl de auto al bijna vol is, gaan de eerder genoemde 4 uur opnieuw in. En kun je de auto dus nog lekker even laten staan, ook al is ‘ie vol.

Dat had je wellicht zelf ook wel kunnen bedenken, maar toch is het opmerkelijk dat Shell deze tip geeft. Ze hebben namelijk vorig jaar zélf blokkeertarieven ingevoerd voor laadpalen van EVbox en Road. Bij EVbox is dit inmiddels komen te vervallen, maar bij Road geldt het blokkeertarief nog steeds.

