Uniek: Mansory Audi RS6 te koop in Nederland

Het komt niet vaak voor dat je een Mansory Audi RS6 Avant kunt kopen in Nederland.

Zeg je Audi en tuning dan zeg je ABT. De Duitse tuner heeft inmiddels een behoorlijke vinger in de pap als het gaat om het Nederlandse aanbod gepimpte Audi’s. Of je het nu eens bent met de uiterlijke of performance tuning of niet: ze hebben naam gemaakt. Van de RS6 tot de RS Q8, er rijden er aardig wat van in ons land en er staan er zelfs meerdere te koop.

Wil je wat origineler voor de dag komen hebben we wat moois voor je gevonden op Marktplaats. Op dit moment staat een Mansory Audi RS6 Avant te koop in Nederland. De gepeperde variant van deze station werd door de bekende tuner enkele jaren geleden gepresenteerd. We zijn nu een paar jaar later en je kunt er gewoon eentje kopen als occasion in ons land.

Mansory Audi RS6 te koop

Gewoon, gewoon. Laten we niet doen of het behapbaar is voor iedereen. De Audi uit 2019 heeft 13.232 kilometer gelopen en moet onlangs zijn leeftijd nog steeds 299.900 euro opbrengen. De producten van Mansory hebben nu eenmaal een stevig prijskaartje. De tuner levert dan ook geen half werk af. Leuk detail: deze auto werd nieuw geleverd aan de voormalige Franse profvoetballer Franck Ribéry.

De Mansory Audi RS6 occasion is uitgerust met een carbon splitter, zijskirts, een diffuser en zelfs de motorkap is van forged carbon. Vergeet ook niet de 22 inch velgen, achterspoiler en het omgetoverde interieur. Een hoogwaardige afwerking van alcantara en carbon maken dit tot een wel heel speciale RS6.

Mansory heeft zich ook vergrepen aan de 4.0 V8 met twee turbo’s. Het vermogen is gestegen naar 800 pk en 1.000 Nm aan koppel. Daarmee knalt de familietank in iets meer dan drie tellen naar de honderd. Genoeg power om allerlei supercars het snot voor de ogen te rijden.

Wie op zoek is naar een gepeperde RS6, maar geen zin heeft in het zoveelste ABT-aftreksel kan eigenlijk niet om deze Mansory Audi heen. Daar staat dan een tonnetje of drie tegenover. Je moet het zo zien. Het is een familieauto en supercar in één. Een fantastisch wapen voor de zomervakantie én wintersport. Ik lust hem wel. En hey, een RS6 GT kost ook drie ton.