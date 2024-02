Audi RS6 GT is het toppunt van de Audi RS6

De Audi RS6 GT is de allerdikste RS6 die Audi af fabriek heeft geleverd. Inclusief Audi 90 GTO-kleurstelling en nieuwe Avus-velgen!

Het is alweer bijna vijf jaar geleden dat we de nieuwste generatie van de Audi RS6 (C8) te zien kregen. De auto is in die vijf jaar niet onbesproken gebleven: het is nog steeds één van de dikste stationwagons ter wereld. Indertijd heeft de auto echter maar één ‘echte’ speciale editie gehad, de Performance. Daar komt nu eentje bij en het is misschien wel de heftigste speciale RS6 die er ooit is geweest, en gaat komen.

Audi RS6 GT

Dit is de Audi RS6 GT. Dit keer geen slappe kleurstelling die je anders ook wel via Audi Exclusive had kunnen bestellen, maar het echte werk. Het is de overtreffende trap van de Audi RS6.

Dat er al een keer een idee was voor een ultieme RS6, weten we door de Audi RS6 GTO Concept uit 2020. Deze was hevig geïnspireerd op de Audi 90 GTO. Dit was des tijds een heftig concept met zaken die je eigenlijk gelijk kunt weggooien voor een productieauto. Vergeleken met dat concept, en de zeer brute Audi 90 voor de IMSA, is de RS6 GT wat tammer.

Exterieur

Daarmee is de Audi RS6 GT echter geen milde straatauto. Sterker nog: zoals gezegd wordt een RS6 niet heftiger dan dit. Laten we de RS6 GT eens beschrijven. Ten eerste zijn de bumpers hertekend. Ook omdat deze van koolstofvezel zijn. De bumpers zijn nu nóg breder en de koelgaten zijn iets anders. De voorspatborden zijn anders waardoor er extra luchtstroom achter de voorwielen plaatsvindt.

Ook valt achterop bijvoorbeeld op dat de diffusor extra uitgesproken is, naast een joekel van een achterspoiler. Wie de Audi RS6 al een rijdende cartoon vond, vindt de RS6 GT waarschijnlijk nog een stukje erger.

Avus-velgen!

Maar dan!! Audi heeft zoals gezegd de RS6 GTO een beetje moeten bijschaven en dat gaat ten koste van de aardig bizarre ‘aerodisc’-velgen. In plaats daarvan heeft de Audi RS6 GT een type velg wat voor de Audi-fanaat bekend moet voorkomen. Avus-velgen! Dit iconische zesspaaks design keert terug voor de RS6 GT. Wel natuurlijk veel groter (de originele Avus-velg was er in 17 en 18 inch), 22 inch dit keer. En wit. Dat moet je ding zijn en is moeilijk schoon te houden.

Livery

Het is je waarschijnlijk ook al opgevallen dat de Audi RS6 GT af fabriek is voorzien van een livery. Deze doet ook denken aan de RS6 GTO en de 90 GTO. De auto zelf is ‘Arkonawit’ met strepen in zwart, grijs en rood. Mocht dit te veel van het goede zijn, dan kun je ook grijs/zwarte strepen op een Nardogrijze of Mythoszwarte krijgen. Maar wij vinden de livery wel gaaf. Gewoon doen.

Interieur

Van binnen is het bij de Audi RS6 GT redelijk gesneden koek. De achterbank blijft, het is immers een praktische stationwagon. Voor krijg je twee dik gebolsterde kuipstoelen. Op elke stoel zitten rode stiksels in een honingraatpatroon en is de tekst ‘RS6 GT’ aangebracht in het rood.

Audi maakt er voor de inzittenden geen verrassing van dat dit de RS6 GT is. Op elke stoel dus, maar ook in de instaplijsten, op de vloermatten en in de middenconsole staat de modelnaam. Alles wat lijkt op alcantara is trouwens Dinamica, wat daar heel erg op lijkt.

Specs

Is het allemaal ‘show’ en geen ‘go’? Zeker niet. De Audi RS6 GT houdt de 4.0 liter Biturbo V8, maar perst er nu 630 pk en 850 Nm uit. Standaard doet de RS6 600 pk en 800 Nm, dus dat is een mooie toename. De RS6 GT sprint 0,3 seconden sneller naar de 100 dan een standaard exemplaar, in 3,3 seconden om precies te zijn. Audi is verder trots op het zelfsperrende tussendifferentieel, dat te allen tijde probeert het gewicht 40:60 (vooras:achteras) te verdelen. Wanneer een wiel slipt, wordt automatisch meer vermogen gestuurd om zo altijd tractie te krijgen. Kan je driften met de GT? Dat moet blijken. Het hele zooitje weer tot stoppen brengen gaat middels standaard keramische remmen en standaard Continental SportContact 7-banden die volgens Audi de remweg met twee meter verkorten als je remt vanaf 100 km/u.

Grappen over onderstuur? Die duldt Audi niet meer met de RS6 GT. Of wel, het effect moet nog blijken. In ieder geval is er aan de dynamiek van de GT gewerkt middels een ander afgesteld differentieel op de achteras en een nieuw mechanisch verstelbaar onderstel. Dat laatste zorgt ervoor dat de GT 10 mm lager op zijn veren staat dan de standaard RS6 en de instelbare schokdempers proberen comfort en strakke wegligging te balanceren.

Handwerk

Een normale RS6 rolt van de band in Neckarsulm, maar bij de Audi RS6 GT ligt dat iets anders. Om van een RS6 een GT te maken wordt deze naar Böllinger Höfe getransporteerd, waar ook de R8 en de e-tron GT worden (of werden) gebouwd. Hier zijn zeven specialisten aangesteld die handmatig de eindafwerking van de RS6 GT voor hun rekening nemen.

Klinkt arbeidsintensief, maar gelukkig zijn ze relatief snel klaar met het afmaken van de RS6 GT. Er worden namelijk maar 660 stuks gebouwd en op is op. Hoe veel dat gaat kosten is nog niet bekend.

Met de Audi RS6 GT heeft Audi de ultieme RS6 neergezet, die met hoedtikken naar de RS6 GTO en 90 GTO eigenlijk het beste van het verleden én nu is. En misschien is dit wel het hoogtepunt waarna Audi stopt, want de kans is zeer aanwezig dat de naam RS6 vanaf nu enkel nog gebruikt wordt voor de elektrische A6 e-tron. Een beter hoogtepunt om te stoppen ga je niet vinden. Check zeker hieronder nog alle foto’s van de GT en zijn twee voorvaders.