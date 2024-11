Koop een echte flitsbus op Marktplaats

Dit is toch fantastisch, een voormalige flitsbus staat te koop op Marktplaats.

Vrijgezellenfeesten, lol hebben op de vrijdagmiddag. Ik kan zo wel tig gelegenheden verzinnen om kinderachtige lol te hebben met zo’n bus. Je wil dat automobilisten wat rustiger rijden in je omgeving? Zet deze bus langs de weg en ze respecteren keurig de maximumsnelheid. Let maar op.

Sjekkie time!

Deze Volkswagen Transporter ken jij als het goed is als die verrekte busjes die langs de snelweg staan. Zo’n verdacht busje staat nu te koop inderdaad op Marktplaats, inderdaad dit is een voormalige flitsbus. Hoeveel sjekkies zouden er zijn gedraaid door oom agent achterin de Volkswagen?

Je kunt je eigen sjekkie time beleven door deze bedrijfswagen op de kop te tikken. Er is behoorlijk wat geflitst met deze 11 jaar oude bus. Er staat 213.421 kilometer op de teller.

Het interieur achterin de bus is ingericht voor de installatie van alle flitsapparatuur. Je kunt er ook een werkbank in zien, van deze bus is eenvoudig een bedrijfsbus te maken voor de handige klussers.

Het is wel jammer dat de voormalige flitsbus op Marktplaats niet meer beschikt over de hardware om automobilisten daadwerkelijke te kunnen flitsen. Het uiterlijk werkt al afschrikkend genoeg. Iemand die een Volkswagen Transporter in Natural Grey Metallic ziet als L1H2 uitvoering weet genoeg: daar zit een wout in!

Oom agent moest destijds zelf roeren, want het was een handbak. Je hebt wel airco en cruise control aan boord. In het busje zelf zie je wel vrij hilarische dingen om het een agent comfortabel te maken. Een afstandsbediening om de airco te bedienen bijvoorbeeld, of een knop om de standkachel aan te zetten. In de vrieskou flitsen is geen lolletje natuurlijk..

In de advertentie staat het niet omschreven, maar je mag er toch wel vanuit gaan dat het rokerspakket is aangevinkt. Voor 12.950 euro kun jij flitsagent spelen met je eigen flitsbus op Marktplaats.