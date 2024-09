Koop deze Volkswagen Golf I met VR6 op Marktplaats

Dikke oude Golfjes zijn natuurlijk extreem dik. Koop nu deze Volkswagen Golf I met VR6, op Marktplaats!

Nu Volkswagen door een lastige fase gaat, is het aan ons om ze een hart onder de riem te steken. Bijvoorbeeld door de epische Golf I te bespreken. De door Giugiaro getekende opvolger van de Kever was natuurlijk een belachelijk succes voor Volkswagen. Ondanks dat de auto geen premium RWD meer had. Om eerlijk te zijn; voor de packaging was dat natuurlijk een voordeel. Een Golf I is net zo groot als een nieuwe Polo. Doch zonder al te veel veiligheidsmaatregelen had je gezin zeeën van ruimte.

Daarbij was het een strak vormgegeven wagentje, met die eenvoudige doch doelmatige ronde pitten voor, iconische C-stijl en rechthoekige achterzijde. De GTI werd een object van lust voor zowel jonge 18-jarige boy racers als gedestingeerde rijke families van middelbare leeftijd. Het was een klasseloze auto in de goede zin van het woord. Iedereen kon er zich overal in vertonen en het aura van de rode bies op zich af laten stralen.

Later werd de Golf steeds groter en zwaarder, waardoor om dezelfde magie te creëren steeds meer motor nodig was. Zo kwam er de VR6, met een compacte zescilinder dwars ingebouwd onder de kap. Die was er pas bij de Golf III. Maar een handige Harry, heeft zo’n blok genomen en ‘m in een Golf I gehangen. De creatie staat nu te koop op Marktplaats.

Het is overduidelijk een serieus project, met wielkasten die zo breed zijn uitgeklopt dat de wielen praktische buiten de normale carrosserie staan. De VR6 motor is geregistreerd op kenteken aldus de verkoper, hoewel de gegevens boven de advertentie nog duiden op de vermoedelijk originele 1.8 liter grote motor met 112 pk. Er zijn echter ook wat issues. Zo werkt de versnellingsbak niet (meer goed). En het interieur is nogal rudimentair. Geen probleem als je er alleen af en toe het circuit mee opgaat. Maar voor toerritjes is het wel prettig om wat meer dashboard te hebben, dunkt ons.

De vraagprijs van dit niet helemaal tot volle wasdom gebrachte project is 7.500 Euro. Koop dan?