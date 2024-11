De overtreffende trap van een buitenbeentje.

Tussen de duizenden RDW-registraties van de maand oktober troffen we weer wat vreemde vogels aan. Van een unieke Mercedes 6×6 tot aparte Maserati’s en Jaguars, plus nog twee vreemde Chinese merken.

Mercedes-Benz G65 AMG 6×6

Zeg je ‘65’ tegen een Mercedes fan, dan krijg je snel de aandacht. Natuurlijk vooral door de bekende 6 liter V12 die erin ligt. Volgens de RDW zijn er ongeveer 150 in Nederland met een dergelijke ‘65’ badge, verdeeld over de verschillende modellen: CL, G, S en SL.

Foto: Auto Villa

Van de G65 AMG rijden er 10 rond, een heel stuk minder dan de ongeveer 770 exemplaren van de bekendere G63 AMG. Bij diegene die in oktober op kenteken werd gezet, was echter iets vreemds aan de hand. De auto staat genoteerd als een pick-up truck? Een gewicht van ruim boven de 3 ton? Een wielbasis van 420 cm?

Dan kan het maar één auto zijn, namelijk een G65 AMG 6×6! Aangezien Mercedes de 6×6 alleen op basis van de G63 heeft gebouwd, betreft het hier natuurlijk de unieke Mansory-ombouw die al een tijdje bij verschillende Nederlandse dealers te koop stond. Leuk om te zien dat de auto nu op kenteken is verschenen. Bij het RDW-keuringsstation zullen ze wel vreemd opgekeken hebben!

Maserati Karif

Foto: Jacco de Boer

Tussen 1981 en 1994 produceerde Maserati de welbekende Biturbo. De auto kwam in verschillende vormen, zoals de tweedeurs Coupé (2+2), de vierdeurs Sedan en de tweedeurs Spyder. Deze laatste had een verkort chassis en dat werd vervolgens gebruikt om de Karif te maken. Eigenlijk is het dus een Biturbo Spyder, maar dan met een vast dak. Onder de motorkap lag de bekende 2.8 liter V8 en dankzij 285 pk kon een topsnelheid van 255 km/u worden gehaald.

Uiteindelijk werden slechts 221 exemplaren gemaakt en daarvan stond er maar één op gele platen. In oktober is daar gelukkig een tweede exemplaar bijgekomen, een zwarte met bouwjaar 1990 die recent te koop stond voor €37.500.

Jaguar Project 7

Foto: Terlouw Jaguar

In 2014 ontwikkelde Jaguar Special Operations de Project 7, geïnspireerd door de klassieke D-Type en gebaseerd op de moderne F-Type, met een naam die verwijst naar de 7 overwinningen op Le Mans.

Een prachtige speedster waarvan er maar 250 zijn gebouwd. Slechts twee kwamen oorspronkelijk naar Nederland, maar ondertussen staat de teller bij de RDW al op vijf stuks.

MEV Rocket

Foto: BVA Auctions (niet de auto in kwestie)

Mills Extreme Vehicles, oftwel MEV, is een kitcar fabrikant uit het Engelse Gloucestershire. In het RDW-register komen we verschillende MEV’s tegen, allemaal zogenoemde ‘Open Wheel Performance Vehicles’. Denk maar aan een Ariel Atom, maar dan een flink stuk goedkoper.

Naast één Atomic, twee Exocet’s en twee Sonic’s, gaat het om zeven exemplaren van de Rocket. De Rocket die in oktober op kenteken is gekomen, is een blauwwit exemplaar uit 2011, uitgerust met een 1.800 cc motor die 117 pk levert. Misschien niet veel, maar vergeet niet dat het om een gewicht van onder de 500 kilo gaat, dus op z’n minst klinkt dit als een heel leuk speeltje!

Omoda E5

Omoda, dat is toch een kledingmerk? Dat klopt, maar het is ook een automerk. Niet verrassend dat het gaat om een Chinees automerk.

De kans dat je er eentje hebt zien rijden met gele platen is trouwens behoorlijk klein, want de teller komt niet verder dan zeven. Hiervan zijn er vier die rondrijden onder de naam Chery Omoda 5, waarbij Chery het Chinese moederbedrijf is. Deze auto’s zijn voorzien van een kleine 1,6 liter motor die zo’n 185 pk levert. Een vijfde exemplaar is vergelijkbaar, maar dan voorzien van de merknaam Omoda.

Tenslotte zijn er ook nog twee exemplaren van de E5, de volledig elektrische versie. De eerste verscheen in februari op kenteken, maar deze heeft dus in oktober het gezelschap gekregen van een tweede exemplaar. Deze EV werd in april 2023 gepresenteerd op de Autosalon van Shanghai en heeft een accu van 61 kWh. Het vermogen is 204 pk, waardoor je in 7,2 seconden op de 100 kan zitten. De WLTP-range van deze auto is 430 km. Maar zullen we deze auto inderdaad vaker gaan tegenkomen op de Nederlandse wegen, of blijft het hier toch een beetje een buitenbeentje?

Weltmeister W5

Opnieuw verscheen er een nieuw merk in het RDW-register, deze keer met de naam ‘WM Motor Manufacturing WM’. Ja, dit is echt de naam die ze bij de RDW hebben ingevoerd. Een naam waarbij ‘WM’ staat voor Weltmeister. Aha, een nieuw Duits automerk dan?

Nee, je houdt het bijna niet voor mogelijk, maar WM Motor is een Chinese autofabrikant, ontstaan in 2015. In 2018 presenteerden ze het eerste model, de EX5, een elektrische SUV. Deze werd ook in Europa verkocht, maar dan onder de naam W5. Het werd echter geen succesverhaal, want in oktober 2023 heeft WM Motor het faillissement aangevraagd.

Toch is het bijzonder dat er dan nu een WM W5 op Nederlands kenteken verschijnt. Een auto uit 2023 met een catalogusprijs van € 42.999, terwijl het moederbedrijf al failliet is en het een flinke uitdaging zal worden om de auto ergens te laten onderhouden of te repareren.

Dit is een bijdrage van Edvar van Daalen