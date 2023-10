Koop een Ferrari Superamerica, gewoon op Marktplaats

Een gelimiteerde V12 Ferrari, dat zijn de betere Marktplaats-occasions.

Met het dak open genieten van een Ferrari-V12, beter wordt het niet. Toch was dit genoegen lange tijd voorbehouden aan een zeer select clubje Ferrari-klanten. Voordat de 812 GTS kwam, waren namelijk vfijwel alle open Ferrari’s met een V12 gelimiteerd.

Dit zijn stuk voor stuk hele gave auto’s en eentje daarvan kwamen we gewoon tegen op Marktplaats. Het betreft een Ferrari Superamerica, de open versie van de 575M. Van deze auto zijn slechts 559 exemplaren gebouwd.

Van de 550 Maranello was er ook al een cabrioversie (de 550 Barchetta), maar die had een provisorisch dakje waarmee je niet harder dan 113 km/u mocht. Dat was toch een beetje armoedig. Met de Superamerica koos Ferrari gelukkig voor een hele andere dakconstructie.

De dakconstructie van de Superamerica blinkt uit door zijn eenvoud: het dak klapt namelijk simpelweg 180 graden naar achteren. Daar lag het dak gewoon bovenop de kofferklep. Bij deze auto dus geen ingewikkelde Transformers-toestanden, zoals bij de meeste roadsters.

Niet alleen het mechanisme is bijzonder, het dak zelf is dat ook. Dat is namelijk gemaakt van elektrochromisch glas, waarbij ingesteld kan worden hoeveel licht het glas doorlaat. Dit was destijds een primeur op een productieauto. Helemaal vrij van problemen is het dak helaas niet, dat is dan weer de keerzijde.

De attractie van de Ferrari Superamerica is vooral het dak, maar als bonus heeft deze versie ook een toefje meer vermogen. Waar de normale 575M over 515 pk beschikt, levert de Superamerica 540 pk. Dat is toch mooi meegenomen. En de atmosferische 5,7 liter V12 is natuurlijk sowieso een pareltje.

Een van de 559’s Ferrari Superamerica’s wordt nu dus aangeboden op Marktplaats, met slechts 20.600 km op de teller. De vraagprijs is €347.000. Dat is best veel geld, maar voor een gelimiteerde Ferrari valt het eigenlijk nog mee.