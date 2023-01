Koop de fraaiste Ferrari van de dag op Marktplaats

Deze smakelijke exterieurkleur zou heerlijk gecomplimenteerd kunnen worden door een smakelijk interieur. Gelukkig is dat gebeurd bij de fraaiste Ferrari van de dag op Marktplaats.

Bij Ferrari was de modellenserie die je moet hebben voor lange afstanden hun vierzits GT. Daar waar we bijvoorbeeld de 456, 612, FF en GTC4Lusso vonden. Die laatste is nu de laan uit gestuurd ten faveure van de Purosangue. Dus moet je voor een GT-supercar nu iets anders kiezen. Wij zouden de Roma kiezen.

Ferrari Roma

De Ferrari Roma is wel iets meer sportwagen dan Gran Turismo, maar een roadtrip door Europa in een Roma zouden wij zeker geen nee tegen zeggen. Op de één of andere manier zijn Gran Turismo’s auto’s die een mooie klassieke kleurstelling extra goed kunnen hebben. Dat geldt ook voor de Roma. Geloof je dat niet? Dan presenteren wij deze Ferrari Roma op Marktplaats aan je.

Fraaie Ferrari Roma op Marktplaats

Dat begint bij het exterieur. De kleur lijkt misschien op ‘gewoon’ zwart, maar het is 611 Verde British. Een hele Italiaanse manier om ‘British Racing Green’ te zeggen. Verder moeten gewoon de lijnen van de Roma het werk doen. Zelfs de Ferrari Scuderia-schildjes op de flanken zijn niet gekozen en dat is eigenlijk een perfecte keuze. De eenvoudige vijfspaaks velgen huisvesten zilveren remklauwen, zodat die niet zo prominent zijn. Er zijn echt fijne keuzes gemaakt wat betreft het exterieur van deze Ferrari Roma op Marktplaats.

Cioccolato interieur

Maar wat past er nou perfect bij het groene exterieur? Dat kan om het mooi te houden eigenlijk alleen maar een vorm van beige of bruin zijn. Wees gerust: dat is ook zo. Ook het interieur is veelal klassiek zwart, met stoelen en accenten in ‘Cioccolato’. Dat is weer een hele Italiaanse manier om chocolade te zeggen. De stoelen zijn de ‘Daytona’ stoelen, met een eveneens historisch verantwoord patroontje met strepen erin. Bruin is een tof contrast met groen, maar het is ook geen bruine explosie.

Kopen

Uiteraard wordt het hele zooitje aangedreven door de welbekende 3.9 liter V8 van Ferrari, in de Roma levert die 620 pk. De fraaie Ferrari Roma op Marktplaats komt uit 2021 en reed indertijd slechts 9.500 kilometer. En dat alles voor 309.900 euro, met dank aan onze belastingen. Hadden we al gezegd dat ‘ie fraai is? Als je het daar mee eens bent, kan je terecht op Marktplaats.