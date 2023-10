Hoera, Stellantis komt met nóg meer goedkope EV’s

Stellantis zou natuurlijk Stellantis niet zijn als de Citroën ë-C3 geen gezelschap krijgt van andere goedkope EV’s.

Gisteren werd misschien wel de belangrijkste EV van het jaar onthuld: de Citroën ë-C3. Niet dat een compacte elektrische cross-over zo bijzonder is, het bijzondere zit ‘m vooral in het prijskaartje. Met €24.290 is het een van goedkoopste EV’s, terwijl je meer auto krijgt dan met een Dacia Spring of een elektrische Smart.

Mocht de Citroën ë-C3 qua styling toch niet helemaal je ding zijn dan hebben we goed nieuws: er zit nog een aantal soortgelijke EV’s in de pijplijn van andere merken. Dat kon je zien aankomen, want Citroën is onderdeel van Stellantis.

De ë-C3 is staat op het zogenaamde ‘Smart Car’-platform. Dit is ontwikkeld door Tata als een goedkopere versie van het bestaande CMP-platform . Deze architectuur vormde ook al de basis voor de nieuwe C3 die in Zuid-Amerika en India wordt geleverd.

De vraag is niet óf er nog meer auto’s op dit platform komen maar hoevéél. Die vraag kunnen we meteen beantwoorden: Stellantis zegt tegenover Reuters dat ze zeven auto’s op dit platform gaan bouwen.

Welke modellen dit worden is nog een verrassing. Ze zullen misschien ook niet allemaal naar Europa komen, maar vast wel een paar. De nieuwe Fiat Panda wellicht? Ook dat heeft Reuters gevraagd en volgens de meneer van Stellantis was het “niet compleet achterlijk” om dat te denken.

Het zou ook goed kunnen dat de Citroën ë-C3 nog een Opel-broertje krijgt. Opel had namelijk vorige maand beloofd dat ze met een EV komen die rond de 25 mille gaat kosten. Nu de ë-C3 er is kunnen ze dat vrij makkelijk waar maken.

Bron: Reuters