Koop deze Ferrari die er niet uitziet als een Ferrari

De 456 is geen typische Ferrari en zeker niet in het wit.

Een Ferrari met een V12, wie droomt daar niet van? Toch staat de Ferrari 456 waarschijnlijk niet bij veel mensen bovenaan het lijstje met droomauto’s. Het is een beetje een ondergeschoven kindje in de rijke historie van Ferrari’s met een twaalfcilinder. Dat heeft ongetwijfeld iets te maken met het design, dat vrij anoniem is.

De 456 is wél de ideale Ferrari voor bescheiden types. Deze auto is namelijk absoluut niet schreeuwerig of patserig. Er zijn misschien zelfs mensen die ‘m überhaupt niet aanzien voor een Ferrari. Een 456 is dus een hele stijlvolle Ferrari. Mits je hem in de juiste kleur bestelt.

Dat heeft de eigenaar van dit exemplaar niet gedaan. Deze Ferrari 456 die we op Marktplaats tegenkwamen is namelijk uitgevoerd in wit. Daarmee is het stijlvolle er wel een beetje af. De 456 oogt hierdoor opeens Japans in plaats van Italiaans.

Het gaat overigens om een 456M, de verbeterde versie die in 1998 verscheen. Deze kun je het makkelijkst herkennen aan de mistlampen die geïntegreerd zijn in de grille. Bij de 456 zaten deze buiten de grille. Bij de 550 Maranello en de 575M was het juist precies andersom (om het even verwarrend te maken).

De 456M kreeg ook een opgefrist interieur en de V12 werd iets gefinetuned. Het vermogen van 442 pk bleef gelijk, maar de ontstekingsvolgorde werd wel veranderd. Al met al een vrij subtiel facelift dus.

In dit geval gaat het om 456M GTA, wat betekent dat je een viertraps automaat hebt. Daarmee ben je niet sneller dan met een handgeschakeld exemplaar, maar ja, in een GT wil je eigenlijk wel een automaat.

Deze Ferrari 456M GTA heeft niet alleen aan de buitenkant een bijzonder kleurtje. Het interieur is ook interessant. Dit is namelijk uitgevoerd in bordeauxrood. Wat eigenlijk helemaal niet zo’n gekke combinatie is met wit.

Wat je ook van de kleur wit vindt op een Ferrari 456, zeldzaam is het in ieder geval. Van de 82 exemplaren die er in Nederland staan geregistreerd is er maar eentje wit. En dat is niet deze, want dit exemplaar staat nog op Duits kenteken.

De kilometerstand is bijna net zo maagdelijk als het exterieur, want er staat nog maar 28.760 km op de teller. Voor die kilometerstand valt de prijs nog best mee, maar dat heeft wellicht iets met de kleur te maken. De verkoper vraagt er op Marktplaats €49.500 voor .