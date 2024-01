Koop een G-klasse met V12 voor een prikkie op Marktplaats

Voor een G-Klasse met een V12 betaal je normaalgesproken grof geld, maar dit is een buitenkansje…

Mercedes doet het tegenwoordig wat rustiger aan, maar lange tijd hebben ze gewoon alle modellen gebouwd die ze konden verzinnen. Zo bedacht er op een gegeven moment iemand: waarom gooien we geen V12 in de G-Klasse? En voila, de Mercedes G 65 AMG geboren.

De G 65 kwam pas heel laat in de levenscyclus van de vorige G-Klasse, namelijk in 2012. Toch was dit niet de allereerste G-Klasse met een V12. In 2002 was er namelijk al de G 63 AMG V12. Nog nooit van gehoord? Dat is niet zo gek, want er zijn er ook maar vijf van gebouwd.

Er was echter ook nog Brabus. Zij hebben in diverse modellen een V12 gelepeld, waaronder de G-Klasse. Zo kan het dus dat er nu een G-Klasse uit 2008 op Marktplaats staan, die voorzien is van een V12, terwijl die op dat moment niet geleverd werd door Mercedes.

Er zitten weliswaar V12-badges op deze auto, maar bij de Marktplaats advertentie staat geen foto van de motorruimte. Daardoor zou je bijna denken dat het een gevalletje ‘badge tuning’ is. Niets is echter minder waar: als we naar de website van de aanbieder surfen zien we dat deze G-Klasse daadwerkelijk een V12 onder de kap heeft.

De motor in kwestie is de 6,0 liter biturbo V12, die later zijn weg zou vinden naar de G-Klasse, maar in 2008 alleen nog te krijgen was in de S 65, CL 65 en SL 65. Deze motor leverde standaard al een niet misselijke 612 pk, maar Brabus deed er nog een schepje bovenop.

Met onder andere nieuwe turbo’s en een andere intercooler tilde Brabus het vermogen naar 715 pk. Daarnaast levert de V12 een monsterlijke hoeveelheid koppel: 1.100 Nm. Daarmee is deze Brabus G-klasse nóg sneller dan een G 65 AMG.

Qua uiterlijk is het gewoon de zoveelste foute G-Klasse, maar intussen is dit daadwerkelijk iets bijzonders. Desondanks valt de vraagprijs reuze mee. Op Marktplaats wordt er €74.450 voor gevraagd. Dat is niet veel, als je het vergelijkt met een G 65 AMG. Daar staat er namelijk ook eentje van op Marktplaats en die auto moet €164.750 kosten…