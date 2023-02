Durf jij: belachelijke G-Klasse kost bijna 300.000 euro

Eén van de meest belachelijke en toch iconische versies van de Mercedes G-Klasse staat als occasion te koop en hij is peperduur.

De Mercedes G-Klasse is eigenlijk alles wat je niet nodig hebt in een auto. Het is een militair voertuig van oorsprong, dus al die bonkige offroad-capaciteit en een spartaans interieur is vooral utilitair bedoeld. Hij heeft de stroomlijn van een zeecontainer, (te) grote motoren en de meeste exemplaren zijn nog duur ook. En toch is de auto populair genoeg om in 2023 nog steeds nieuw verkocht te worden, met de nog belachelijkere AMG G63 als speerpunt.

Belachelijke G-Klasse

De Mercedes-AMG G63 lijkt echter ineens een totaal logische koop vergeleken bij de occasion van vandaag. Normaal bouwen we altijd naar de prijs toe aan het einde, maar nu gooien we hem er gelijk in. Dit is een Mercedes G500 Cabrio uit 2012 en hij moet 274.995 euro kosten. En dan krijg je dit:

Aardig belachelijk, nietwaar? Voor net geen 300.000 euro koop je een inmiddels 11 jaar oude (en 71.362 km ervaren) Mercedes G-Klasse occasion, zonder AMG-credentials, een aardig cartooneske korte wielbasis en dus een stoffen vouwdak. Dat klinkt gelijk als een dikke dealbreaker, toch? Welnu, echte G-Klasse aficionado’s smullen van dit bijzondere model en op zich is de wens voor een dakloze terreinwagen in zonnige oorden ook niet gek. Dat terwijl ze in de hele oplage van de vorige generatie (W463) gebouwd zijn, maar altijd zeldzaam bleven. De lange wielbasis met vier deuren en een vast dak was veel populairder.

G500 Cabriolet

Wat de Mercedes G-Klasse Cabrio occasion dan wél weer leuk maakt, en dat is ook waar een groot deel van de liefhebbersstatus van de G Cab vandaan komt, is dat het een G500 is. Ja, deze kleine G-Klasse heeft alsnog de 5.5 liter grote V8 aan boord. Deze leverde in deze laatste versie van de W463 een aardig serieuze 389 pk en daarmee sprintte je naar 100 in 5,9 seconden. Dat klinkt dan wel weer briljant voor een auto zo bizar als deze.

Kopen

Saaier dan het exemplaar van vandaag krijg je ze dan weer niet: het is ‘gewoon’ een Mercedes G-Klasse Cabrio occasion uit 2012 in het grijs met een zwart/notenhout interieur. Geen Final Edition praktijken (die kon je ook krijgen in kleuren als bruin met een beige stoffen kap, bijvoorbeeld) en een auto die op veel plekken zijn stokoude technische basis niet echt verhult. Het is een gevalletje ‘je moet er van houden’.

We zijn erg benieuwd of mensen er dusdanig van houden dat 274.995 euro een goede prijs lijkt. Het is errug veel geld voor de meest belachelijke G-Klasse ooit gebouwd met een belachelijke motor. Interesse tonen in deze Mercedes G-Klasse Cabrio occasion kan via de advertentie op Marktplaats.