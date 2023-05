Koop deze splinternieuwe SLR Roadster op Marktplaats

We zullen een keer niet de term fabrieksnieuw gebruiken, maar deze SLR is het wel.

Audi heeft al sinds 2007 de R8, maar het was Mercedes die in 2003 voor het eerst met een moderne supercar kwam. En wat voor eentje. De SLR McLaren is tot op de dag van vandaag een unieke verschijning en het is zonder twijfel een klassieker in wording. Al worden er nog geen krankzinnig hoge bedragen voor gevraagd.

Deze SLR Roadster op Marktplaats is potentieel wel extreem prijzig. Dit is namelijk niet zomaar een SLR, maar eentje die nog splinternieuw is. Daarmee overdrijven we nauwelijks: er staat een maagdelijke 1.875 km op de teller en het interieur zit nog deels in het plastic. Dit is dus echt het soort auto dat je normaal op prestigieuze veilingen voorbij ziet komen.

Het gaat om een Roadster, wat misschien wel de fraaiste versie is van de SLR McLaren. Met het dak open lijkt de eindeloze neus nóg langer. En 626 pk en 780 Nm aan koppel beleven in een open auto is natuurlijk ook een unieke ervaring.

Natuurlijk, de Roadster is wat zwaarder, terwijl de SLR McLaren toch al niet de lichtste was. Daardoor gaat het gewicht richting de 1.800 kg, wat bijna 500 kg meer is dan bijvoorbeeld een Carrera GT. Maar dat mag de pret niet drukken. De SLR is vlot genoeg. En kijk gewoon eens naar die foto van de zijkant…

Jullie zijn natuurlijk net zo benieuwd als wij wat een SLR McLaren Roadster met 1.875 km op de teller moet kosten, maar er staat helaas geen prijs bij. De prijs is op aanvraag, maar je kunt ook gewoon bieden op Marktplaats. Er heeft al iemand een ton geboden, maar we vrezen dat dit niet genoeg is. Waarschijnlijk moet je eerder denken aan het viervoudige.