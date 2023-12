Koop deze AMG-sleeper op Marktplaats

Wel een AMG rijden, maar niet opvallen? Zoek niet verder!

Vier uitlaten, gapende openingen in de bumpers, uitgeklopte wielkasten: bij een moderne AMG hoef je niet te twijfelen of het een AMG is. Dat is wel eens anders geweest. Er was een tijd dat AMG’s uiterst subtiel waren.

Als het dan ook nog een auto is die veel mensen niet eens kennen als AMG, heb je eigenlijk gewoon een sleeper te pakken. Zo’n auto hebben we gevonden op Marktplaats, want daar wordt een CLK 55 AMG aangeboden. En dan bedoelen we niet die uit 2002, maar de generatie daarvoor.

De eerste CLK 55 is een AMG die grotendeels vergeten is. Dat komt niet alleen door het onopvallende uiterlijk, maar ook door het feit dat er niet bijster veel van gebouwd zijn. Er zijn in totaal 3.381 exemplaren geproduceerd, wat voor een niet-gelimiteerd model vrij weinig is.

Ondanks de E-Klasse-neus was de eerste generatie CLK (net als de tweede) gebaseerd op de C-Klasse. De motor van de CLK 55 AMG was ook gelijk aan die van de C 55 AMG. De 5,4 liter V8 is in deze configuratie goed voor 347 pk en 510 Nm aan koppel.

Deze CLK heeft dus een serieuze aandrijflijn, maar het uiterlijk geeft daar maar heel weinig van weg. Géén vier uitlaten, géén opvallende bumpers en zelfs geen badges. De CLK 55 AMG moet het vooral hebben van zijn Monoblock-velgen en zijn twee uitlaten. Het gros van de mensen zal geen AMG zien, maar gewoon een ‘ouwe Mercedes’.

Het gebeurt niet vaak dat deze auto voorbij komt als occasion, want er staan slechts 14 exemplaren op Nederlands kenteken. Dit exemplaar is er één van, al is deze auto niet origineel Nederlands. Dat is vrij eenvoudig af te leiden uit de reflectoren en het recente kenteken.

Je gaat sowieso niet de hoofdprijs betalen, want deze AMG heeft al ruime ervaring: er staat 238.000 km op de klok. Een vraagprijs is er niet, je kunt gewoon een bod doen op Marktplaats.