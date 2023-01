Dit is de duurste Mercedes G-klasse van Marktplaats

Je bent een godsvermogen kwijt, maar dan ben je wel de koning van de P.C. Hoofstraat.

Mercedes heeft al aardig wat modellen geschrapt, maar ze hebben nog steeds het grootste aanbod van de Grote Drie. Ze zijn (vooralsnog) de enige met een een echte terreinwagen. En daar hebben ze zelfs een extreme versie van de: G 63 4×4². Dit knotsgekke model kenden we eerst als G 500 4×4², maar de nieuwste generatie is een echte AMG.

De G 63 4×4² werd al in juni vorig jaar onthuld, maar we weten nog steeds niet wat deze auto in Nederland zou moeten kosten. De G-klasse staat overigens überhaupt niet in de configurator op dit moment.

Er staat inmiddels al wél een G 63 4×4² op Marktplaats. Deze is ook nog eens uitgevoerd in een bijzonder kleurtje, alsof een 4×4² nog niet opvallend genoeg is. Het gaat om ‘Monza Copper Orange’, een nieuwe kleur die we in 2021 voor het eerst zagen op de G-klasse Professional.

De prijs bewaren we bij Marktplaats-artikelen meestal voor het laatst, maar deze keer zullen we het maar meteen verklappen: dit ding staat te koop voor €639.800. Dat is gewoon twee keer de vanafprijs van een normale G 63. Vanzelfsprekend krijg je dan wel een auto die nieuw is (met 95 km op de teller).

In motorisch opzicht is het ‘gewoon’ een G 63 met 585 pk en (belangrijker nog) 850 Nm koppel. Het verschil zit ‘m in het onderstel en de banden. De 4×4² is uitgerust met portaalassen en dikke off-roadbanden. De uiterlijke verschillen zijn verder beperkt tot de wielkasten, de reservewielhouder en de LED-lampen op het dak.

Zijn deze aanpassingen een meerprijs van zo’n drie ton waard? Je zou zeggen van niet, maar er is ongetwijfeld wel een koper te vinden. De nieuwe G 63 is namelijk razend populair en dit is de ultieme versie.