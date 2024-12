Koop een Japanse auto, de rest is ondermaats

Koop een Japanse auto, de rest is gewoon prutkwaliteit.

Ah, een Lexus op een headerfoto, dan weet iedereen hoe laat het is. Er is weer een betrouwbaarheidsonderzoek uit en Toyota en Lexus staan weer eens bovenaan. Ja en nee.

Ja er is een betrouwbaarheidsonderzoek en ja Toyota en Lexus staan heel hoog. Maar niet op nummer 1. Daar staat een ander Japans merk. Namelijk Subaru!

Japanse betrouwbaarheid

Even terug naar het begin. Over welk onderzoek hebben we het eigenlijk. Het gaat hier om het Consumer Reports onderzoek. Welk automerk bouwt de meest betrouwbare auto’s. Die onderzoeken zijn er natuurlijk meer, maar eigenlijk hebben ze allemaal hetzelfde gemeen, de Japanse merken staan bovenaan.

Voor het onderzoek vraagt Consumer Reports aan haar leden om vragenlijsten in te vullen over hun eigen auto. In die vragenlijsten vragen ze naar problemen die de eigenaren het afgelopen jaar met hun auto hebben gehad. Naar eigen zeggen verzamelen ze zo data over nagenoeg elke auto die op de markt te verkrijgen is.

Top zes geheel Japans

Alles bij elkaar zijn de eerste zes plekken voor Japanse merken. Op nummer één dus Subaru. Vooral de Forester en de Impreze scoren waanzinnig goed. Vlak daarachter Lexus en de top drie wordt compleet gemaakt door Toyota. Op nummer vier staat Honda met submerk Acura op nummer vijf. De zesde stek is voor Mazda.

Pas op nummer zeven zien we het eerste Europese merk, Audi. Op acht BMW. De Koreanen maken met Kia en Hyundai de top tien compleet.

Koop niet Amerikaans

Ondanks dat Donald Trump weer aan de macht komt en America first predikt, zouden wij de Amerikaanse merken niet meteen aanraden. Tenminste niet naar aanleiding van de data van dit onderzoek.

Stijf onderaan met een verwachte betrouwbaarheid van 14 procent staat Rivian. Cadillac staat daar met 27 procent iets boven. GMC en Cadillac scoren met 33 procent net iets beter. Volkswagen met 34 en Tesla met 36 procent scoren ook ronduit ondermaats.

Koop een Japanse auto

We wisten het natuurlijk allemaal al, je kunt voor de betrouwbaarheid het beste een Japanse auto kopen. Subaru heeft in Nederland helaas niet meer zo’n breed aanbod. De betrouwbare Forester kun je gewoon kopen, maar de in dit onderzoek bewierookte Impreza zit er niet meer in.

Daarom ook de Lexus boven het artikel. Toyota en Lexus zijn in Nederland breed aanwezig. Net als Mazda en Honda. De conclusie is: ben je verstandig? Dan koop je dus een Japanner!

Maar ja, petrolheads en verstandig zijn…