Toyota GR86 verliest een cilinder (en Subaru)

De nieuwe Toyota GR86 krijgt meer pk met minder cilinders en wordt bovendien nu een rasecht Toyota-product.

Na de jaren ’90 en vroege jaren ’00 wordt wel eens gezegd dat er niks interessants meer uit Japan kwam. Terwijl dat toch echt ligt aan hoe je er naar kijkt. De Nissan Skyline GT-R werd simpelweg de GT-R (R35) en dat was toch een mooie supercar-killer. De Mitsubishi Lancer Evo en Subaru Impreza hebben nog tot ver in de jaren ’10 geleefd en RX-7 werd RX-8, de MX-5 is nooit weggeweest. Eigenlijk alleen Toyota had inderdaad even niks toen zowel de Celica en Supra uit productie gingen. Dat duurde tot 2012.

Toyota 86

Toen kwam de Toyota GT86. Een auto die eigenlijk op heel veel manieren gewoon briljant is. Ja, de motor was slechts een viercilinder met 200 pk, maar de combinatie RWD, kleine bandjes en simpele lay-out betekende dat lol hebben op elke snelheid kan. Het is een klassieke coupé zoals ‘ie moet zijn. En ja, hij had tekortkomingen, maar de tuningmarkt is inmiddels zo gigantisch dat je vrijwel elke tekortkoming kan oplossen. De motor was overigens een boxermotor, ontwikkeld door Subaru. Laatstgenoemde verkocht de auto dan ook als BRZ.

GR86

Met de terugkeer van de Supra kon je Toyota er niet meer van betichten dat er geen FR-layout sportauto meer gebouwd wordt, maar ook een segment lager bouwt Toyota de opvolger van de GT86. Deze heet nu GR86 om in lijn te vallen met de Gazoo Racing-namenstructuur. Er is niet veel aan de auto veranderd, behalve de geüpdatete styling en de motor, die nu 2.4 liter meet en 235 pk krijgt. En uiteraard weer met Subaru-kracht en een Subaru-broertje die nog steeds BRZ heet. Waarmee Toyota en Subaru hun simpele coupé nog even houdbaar hielden.

Opvolger

Het geluid vanuit de wandelgangen is nu dat er al een nieuwe GR86 staat te popelen in de coulissen. Zo vroeg als 2025 zou Toyota al de huidige GR86 kunnen aflossen, na slechts vier jaar de huidige versie in productie gehad te hebben. Toyota is namelijk druk bezig met een eigen aandrijflijn in de GR86 te stoppen. Ze kiezen voor de makkelijkste en beproefde optie: de G16E-GTS 1.5 liter driecilinder die je kent uit de GR Yaris en GR Corolla. Een cilinder minder dus, maar als de GR86 de specs van de Yaris en Corolla kopieert, wel meer pk.

Hybride

BestCarWeb bevestigt de geluiden van een Toyota GR86 met de G16E en bevestigt ook dat er wordt gekeken naar een hybride-setup. Volgens de publicatie wordt het totaalplaatje daarmee 330 pk en zou het gaan om een HEV (Full Hybrid), geen plug-in of MHEV-praktijken. Opvallend is wel dat er naast een automaat met acht versnellingen een handbak gepland staat. Hoe dat precies werkt met de HEV-aandrijflijn en of dit wellicht de eerste toepassing wordt van Toyota’s handbak voor geëlektrificeerde aandrijflijnen, dat moeten we nog even zien. De vanafprijs zou zo’n 4 miljoen yen worden, terwijl deze nu 3.153.000 yen is. Dat klinkt fors, maar is realistisch het verschil tussen 24.800 euro en 19.600 euro, omgerekend.

Subaru exit, wél een BRZ

Verder meldt BCW dat de banden met Subaru waarschijnlijk worden verbroken. In ieder geval wat betreft de BRZ/86. Toyota had Subaru eigenlijk alleen ‘nodig’ voor de motor, maar nu er een eigen motor in komt vervalt dat. Er komt dus geen badge-geëngineerde versie van de GR86 als Subaru BRZ meer. Voor je Subaru echter beticht van het droppen van al hun leuke modellen: er zou nog wél een nieuwe BRZ op de planning staan. Het zou dan logisch zijn als dat een soort update wordt voor het huidige model, want wij betwijfelen of Subaru een heel nieuw platform wil ontwikkelen voor een ‘nichemodel’ als de BRZ.

De FR-sportwagen in de lagere klasse blijft dus. Verder is er nog niet zo veel bekend, ook niet of het nieuwe tweetal überhaupt naar Europa komt. Wij denken van wel, want een hybride driecilinder zou de Toyota GR86 wellicht eindelijk betaalbaar maken hier.