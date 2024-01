Toyota GR auto’s verkopen beter dan de Prius

Het loont om leuke auto’s te bouwen, want Toyota GR auto’s doen het goed in verkopen!

Tegenwoordig is Toyota een merk met twee gezichten. Je hebt de conventionele modellen met een hybride aandrijflijn voor de massa. En dan zijn er de modellen met GR-label voor autoliefhebbers. Denk aan de GR Yaris en de GR Supra.

Toyota GR verkopen

Nu zul je misschien denken dat dit een echte niche is, maar niets is minder waar. In 2023 heeft Toyota zelfs meer GR auto’s verkocht dan de Prius, aldus cijfers betrekking tot de verkopen en scherp opgemerkt door Pistonheads.

In Europa verkocht het merk 5.510 stuks van de Prius in 2023. Van de 86 werden er echter 4.041 verkocht, de GR Yaris 2.454 en van de GR Supra 939 stuks. Bij elkaar opgeteld 7.434 GR auto’s en gecombineerd doen ze het beter dan de Prius! Een mooie prestatie in Europa voor de Japanse autofabrikant.

Het laat duidelijk zien dat er nog genoeg enthousiaste autoliefhebbers zijn die interesse hebben in de GR producten van Toyota. In totaal verkocht Toyota Motor Europe 1.173.419 auto’s in Europa in 2023. Het gaat hier om gecombineerde cijfers van de merken Toyota, Toyota Professional en Lexus.

Toyota Europa verkopen 2023

Het best verkochte model? De Yaris Cross met 195.569 stuks. Op de tweede plaats staat de Corolla (181.094) en op drie de reguliere Yaris (166.925). Van de C-HR verkocht Toyota 117.552 auto’s in Europa, van de Aygo X 90.582 stuks en van de RAV4 een aardige 87.582 exemplaren.

Lexus Europa verkopen 2023

Gaan we door naar Lexus. In totaal wist het merk 73.637 auto’s te slijten vorig jaar in ons continent. Het best verkochte model was de NX met 25.709 verkochte exemplaren. Op twee staat de UX (18.747) en op drie de RX (15.529).

Opmerkelijke cijfers? De LC GT met de 5.0 V8 was goed voor 371 verkopen. De IS werd slechts 71 keer verkocht. De LS ging 133 keer over de toonbank. De RC is het zeldzaamste met 68 verkopen.

Het Japanse merk kan terugblikken op een succesvol 2023. Toyota Motor Europe verkocht 9 procent meer auto’s in vergelijking met 2022. Lexus zag de verkopen met maar liefst 46 procent toenemen.