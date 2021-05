B&B RS Q3 is een onopvallend monster met 593 pk - Autoblog.nl

Deze B&B RS Q3 heeft flink wat potentie onder de kap. Dat blijkt wel weer.

Met crossovers is het af en toe lastig inschatten of ze nu wel of niet snel zijn. Met name die van Duitse makelij. Uit ervaring kan ondergetekende melden dat een GLA 45 AMG op de sprint bijzonder vlot is. Dat terwijl de auto er hetzelfde uit lijkt te zien als de GLA180 Business Solution AMG van de buurman.

Een andere auto die ook een beetje in die categorie valt is de Audi RS Q3. Dat lijkt een Q3 met S-Line pakketje te zijn en iets te optimistische uitlaten. Maar ook die auto’s komen enorm goed uit de startblokken. De huidige RS Q3 Sportback ziet er niet bijzonder uit. Zeker niet als je kiest voor een zwarte.

B&B RS Q3

Maar toch knalt zo’n apparaat dankzij 400 pk en een haldex-koppeling in 4,5 seconden naar de 100 km/u. Maar het kan nog veel sneller. De 2.5 TFSI vijfcilinder turbo is een van de meest geweldige motoren van deze periode. En gelukkig is deze ook nog eens goed te kietelen. Dat bewijst deze B&B RS Q3. Als je 1.798 euro achterlaat bij deze Duitse tuner uit Siegen, pakken ze de software voor je aan. Het vermogen stijgt dan naar 458 pk, terwijl je nu 565 Nm tot je beschikking hebt, dat is 58 pk en 85 Nm méér dan standaard.

Uiteraard kun je ook kiezen voor een Stage II-kit. In dit geval wordt de luchtinlaat geoptimaliseerd, samen met de nieuwe ECU. Dan heb je ineens 476 pk en 610 Nm onder de rechtervoet. Deze Stage II-upgrade kost 2.950 euro. Als je bijna het dubbele (5.950 euro) uitgeeft bij de Duitse paardenfluisteraars, kan de B&B RS Q3 nog verder worden opgevoerd. Dan krijg je een iets aangepaste turbo en een downpipe. Het resultaat: 508 pk en 655 Nm.

593 pk!

Je kan ook kiezen voor een Stage IV-pakket. Dat kost weliswaar 14.950 euro, maar hey: een RS-Q3 Sportback kost al meer dan 105.000 euro (in Nederland, uiteraard), dus dat kan er dan ook wel af. Dan krijg je een grotere intercooler, aangepast sportuitlaat-systeem, grotere turbocompressor en een hele hoop andere kleine onderdelen. Het resultaat: 593 pk en 705 Nm!

Je kunt de onderdelen uitkiezen zoals je wenst, maar in het geval van vermogensstijging raadt B&B je wel aan om de remmen-upgrade (4.950 euro) en onderstel-upgrade (1.795) mee te nemen. Dan remt en stuurt de B&B RS Q3 net even wat beter. Qua uiterlijke wijzigingen krijg je slechts een minuscuul stickertje op de kofferklep. Nice touch.